Tencet će na Gamescomu predstaviti novi nastavak FPS serijala Delta Force

Započet 1998. godine, Delta Force je stekao prilično veliku popularnost, no hiperprodukcija nastavaka koji su uslijedili i probitačna konkurencija koja je iskoristila nove tehnologije umjesto da sjedi na staroj slavi su doveli do katastrofalnog posljednjeg izdanja Delta Force: Extreme 2. Isto je uz prosječnu mizeriju od samo 40 posto prema Metacriticu, 2009. zabilo posljednji čavao u lijesu ovog obećavajućeg serijala. Naknadno je licencu nakon propasti originalnih developera, ekipe NovaLogica, ugrabio THQ Nordic, no nikakvi planovi glede novih nastavaka nisu objavljivani.

Očito s razlogom jer je u igru uskočio kineski Tencet čija je podružnica TiMi Studio u tajnosti otkupila licencu od THQ Nordica i polako pripremala novo poglavlje koje će javno predstaviti za dva dana na otvaranju sajma Gamescom, no neki detalji su već sada poznati. Primjerice, solo kampanja će biti temeljena na filmu Black Hawk Dawn koji predstavlja idealni predložak za igre ovog tipa, dok se glavni adut novog Delta Forcea, prema riječima producenta Shadowa Guoa, krije u multiplayer PvP-u.

Za istog kaže da neće imati prijašnjih ograničenja u vidu samo 32 igrača u partijama, no nije otkrio o kojoj brojki je konkretno riječ. "Kako bismo stvorili epsku atmosferu bitaka na tlu, zraku i moru, koristili smo raznolike scenarije sukoba, kao i mape koje će ugostiti razne mogućnosti terena uključujući vertikale i dubine poput spilja", naglašava Guo i dodaje kako ćemo u igri moći koristiti vozila poput džipova, oklopnjaka, helikoptera, zrakoplova, kao i razne vrste suvremene tehnike poput dronova. U svakom slučaju, nestrpljivo čekamo srijedu za dodatne informacije.