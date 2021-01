The Lord of the Rings: Gollum pomaknut u iduću godinu

Premda je prema prvotnom planu trebala biti objavljena ove godine, avantura The Lord of the Rings: Gollum će se ipak pojaviti u neko doba iduće

Najavljena u ožujku 2019. godine, akcijska avantura The Lord of the Rings: Gollum, temeljena na Tolkienovom popularnom opusu, je zajedničkom odlukom izdavačke kuće Nacon i developera Daedalic Entertainment odgođena za neko doba iduće, kako stoji na Steamu, "kada za to bude pravo vrijeme". Za razliku od velike većine nedavnih odgađanja izlazaka koji za takve poteze prstom upiru u korona virus, u službenom se priopćenju navodi kako je odluka o odgodi donesena kako bi autori bili sigurni da će u konačnici zadovoljiti očekivanja nemalog broja ljubitelja LOTR-a, te u potpunosti iskoristiti sve mogućnosti nove generacije konzola.

Kako i samo ime jasno kaže, glavni junak ove priče je neobični Gollum, a njegove avanture proživljavat ćemo od vremena kada je služio kao rob ispod Dark Towera, do njegovog boravka u Mirkwoodu. Developeri su za potrebe igre proširili originalni scenarij, no odluke koje donosimo će uvijek utjecati na Gollumovu osobnost, te će na nama biti izbor hoćemo li krenuti mračnim stazama lucidnosti ili će zrno razuma osobe nekad znane kao Sméagol ipak prevladati. Kako znamo iz knjiga i filmova, Gollum nije borac koji će se otvoreno suprotstaviti neprijateljima, ali će, baš kao i u ovom naslovu, iskoristiti priliku za kreativnu eliminaciju neprijatelja ukoliko se ista ukaže.

Uz događaje koji prethode popularnoj trilogiji, na svom putu ćemo susresti neke poznate likove poput Nazgula, dok je sam izgled Golluma vidno drugačiji od onog viđenog u filmovima obzirom da su prije same izrade igre, autori sklopili dogovor s Middle-earth Enterprises i inspiraciju crpili iz knjiga umjesto filmskih uradaka. Kako objašnjavaju dizajneri iz Deadalica, od samog starta im je želja predstaviti ga kao osobu koja je nekoć bio, prije no što ga je prsten u potpunosti izmijenio, premda je iz promotivnih materijala vidljivo da je djelovanje mračnih sila već uzelo poprilično maha. Što se tiče samih autora, Daedalic Entertainmenta, spomenuti njemački developeri su se proslavili nekolicinom odličnih point-and-click avantura, među kojima je i serijal Deponia, a kako će se snaći na polju akcijskih stealth avantura doznat ćemo iduće godine.