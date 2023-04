The Lord of the Rings: Gollum stiže prema planu, objavljeni hardverski zahtjevi

Nakon nekoliko odgoda, ekipa Deadalica je objavila kako je The Lord of the Rings: Gollum spreman za objavu zakazanu za 25. svibanj

Najavljen prije četiri godine, The Lord of the Rings: Gollum je kao i svaki projekt temeljen na djelima J.R.R. Tolkiena izazvao veliki interes igrača, pa smo strpljivo čekali 2021. kada smo ga trebali zaigrati. Spletom okolnosti i potpisivanjem izdavačkog ugovora s Naconom, Deadalic Entertainment je u nekoliko navrata odgađao izlazak koji se produljio za dvije godine, no napokon smo došli i do tog trenutka kada ćemo zaigrati neispričane avanture Golluma, jednog od najprepoznatljivijih likova iz ovog fantazijskog svijeta.

Iako je The Lord of the Rings: Gollum rađen uz obaveznu licencu, autori su imali prilično slobodne ruke u kreiranju priče smještene između The Hobbita i The Lord of the Ringsa, a u istima će glavni lik, ne možemo ga baš nazvati junakom, pokušati vratiti svoju najveću dragocjenost oko koje se sve vrti. Od bijega iz Mordora i od pogleda Saurona, pa do tamnica Thranduila, Logolasovog oca i kralja vilenjaka, ovaj unikatni lik podijeljen između dvije osobnosti, opakog Golluma i prijateljskog Smeagola, će morati donositi teške odluke kako bi se dokopao svog blaga i nadmudrio protivnike koji mu stanu na put.

The Lord of the Rings: Gollum prema planu izlazi 25. svibnja za PlayStation, Xbox i PC, uz verziju za Nintendo Switch nešto kasnije, a otvorene predbilježbe svima koji ih obave daje poseban Emotes Pack DLC s nekolicinom Gollumovih unikatnih pokreta i izreka.

Osim standarde inačice, u ponudi se prikladno nazvano Precious izdanje s nekoliko dodataka, a netom prije vikenda autori su objavili i hardverske zahtjeve verzije za PC koja će biti dostupna na Steamu i Epic Games Storeu. Kao minumum se navode Intel i7-4770 ili AMD Ryzen 5 1600, 16 gigabajta memorije i grafičke kartice Nvidia GTX 1080, odnosno RTX 2060, dok je preporuka konfiguracija s procesorima Intel i3-6100 ili AMD Ryzen 5 2600, 32 gigabajta memorije i grafika kartica RTX 3080.