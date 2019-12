The Rise of Skywalker sadržaji danas stižu u Star Wars Battlefront 2

EA je prije malo više od deset dana izdao novu verziju pucačine Star Wars Battlefront II kojom su htjeli proslaviti drugi rođendan te igre smještene u popularnom znanstveno-fantastičnom svijetu. Zbog problema s mikrotransakcijama sam izlazak nije prošao baš najbolje, ali se razvojni tim DICE nakon toga jako potrudio napraviti što bolju igru koja neće biti balansirana oko trošenja dodatnog novca.

U toj istoj objavi bilo je rečeno da će uskoro svi koji imaju igru moći uživati u novim sadržajima vezanim uz nadolazeći film i završetak nove trilogije, The Rise of Skywalker. Tim je rekao da će prva stvar biti novi planet koji smo mogli vidjeti u trailerima za film i da će igrači u tom tropskom raju moći birati između dvije strane - Resistance i First Order - i zatim uništavati floru, faunu i sve ostalo što se na mapi nađe. Na mapi će biti dostupni Co-Op i Heroes vs. Villains modovi, a nekad uskoro će Takodana, Jakku i Starkiller Base ući u Co-Op rotaciju.

Osim lokacija, u igri važnu ulogu imaju heroji i pojačanja, a u novom traileru vidjeli smo sljedeće: Infiltrator Class Sith Trooper i Jet Trooper na strani First Ordera, Gunner i Spy jedinice na strani Resistancea, te Finn, Rey i Kylo Ren u izdanjima u kakvim ih možete vidjeti u najnovijem filmu. Cijela ova ekipa bit će dostupna od sutra, dok ćete za trčanje po novom planetu morati pričekati do ovog petka, 20. prosinca. DICE je već objavio i neke planove za siječanj, pa možete očekivati dva svemirska broda za braniti ili pokušati raznijeti, MC85 i Resurgent-class Star Destroyer, kao i BB-8 i BB-9E androide kao heroje.

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One po cijeni od 40 eura, a ako ste imali original možete ga nadograditi za 25 eura. Nova verzija uključuje osnovnu igru, sve prijašnje nadogradnje i one koje će stići, kao i brojne kozmetičke dodatke za sve likove u igri. Još jedna opcija vam je plaćanje Basic ili Premier Origin Access pretplate - jeftinija, koju možete nabaviti za 3,99 eura, uključuje običnu verziju Battlefronta II, dok za 14,99 eura mjesečno dobivate pristup nedavno izdanom Celebration Editionu. Spomenuti novi trailer nalazi se u nastavku, a sve druge informacije o igri možete potražiti na službenim stranicama.