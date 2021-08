Tijekom vikenda Diablo II: Resurrected u early accessu, otvorena beta idući petak

Blizzard je objavio kako od petka igrači koji su kupili Diablo II: Resurrected naredna tri dana imaju priliku zaigrati ga u early access inačici. Ista će postati dostupna u 19 sati po našem vremenu i to u verzijama za PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5, a tijekom ovog kratkog razdoblja imat će priliku isprobati i nove sadržaje koji nisu bili dostupni u tehničkom alpha testiranju koje je bilo provedeno ranije. Konkretno, riječ je o dvije nove klase, druidu i paladinu, koje ćemo moći zaigrati u Act I: The Sightless Eye i Act II: The Secret of the Vizjerei, poglavljima koja su bila dostupna i u alphi uz dodatak remasteriranih međuscena.

Kako i dolikuje, early access inačica će podržavati multiplayer do osam igrača koji je ujedno i jedini razlog zbog kojeg je izvornik postao toliko popularan i zadržao titulu ponajboljeg akcijskog RPG-a svih vremena, a kad ga spominjemo, recimo da se jačina protivnika, prikupljeno iskustvo i kvaliteta plijena koji ostaje iza eliminiranih čudovišta povećava sukladno broju igrača u partiji. Nakon kratkog early accessa, već idući vikend će u svijet Diabla II: Resurrected moći pristupiti svi koji to žele, obzirom da u petak, 20. kolovoza, u 19 sati kreće otvorena beta.

Toplo se nadamo da se Blizzard priredio i da će serveri izdržati navalu igrača, pogotovo veterana, koji će htjeti vidjeti kako njihova nekad omiljena igra izgleda u novom grafičkom ruhu. Oni koji su se predbilježili i namjeravaju zaigrati early access inačicu, instalaciju mogu skinuti već danas, dok će ista za otvorenu betu biti dostupna od 17. kolovoza, što je sasvim dovoljno vremena da se na vrijeme pripremimo. Kako smo već ranije pisali, izlazak pune verzije Diabla II: Resurrected je zakazan za 23. rujan.