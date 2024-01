Treća sezona Diabla 4 kreće 23. siječnja i nosi naziv Season of the Construct

Iako nije startao baš najbolje i mnogi su od njega vrlo brzo odustali, majstori iz Blizzarda su očito pronašli ispravnu formulu koja je igrače potaknula da se vrate u svijet Diabla 4. Sadržaj, a posebno način na koji se razvijala druga sezona ovog akcijskog RPG-a, su izazvali mahom pozitivne reakcije igrača, te Blizzardu jasno dale do znanja da su pogodili njihov ukus zbog čega ne iznenađuje da će istim smjerom nastaviti i dalje, već idući tjedan kada kreće nova sezona pod nazivom Season of the Construct.

Spomenuta donosi nove tamnice ispod dina Kehjistana, a iste su velikim dijelom nastala od strane maga Zoltuna Kullea protiv kojeg smo se borili u Diablu III i Diablo Immortalu. Da ne prepričavamo baš sve obzirom da je Blizzard vrlo detaljno opisao svaki segment ove sezone, glavni negativac ovog poglavlja je demon Malphas za kojeg se potrebno pripremiti, a glavna područja za traženje nove opreme će biti upravo spomenute tamnice koje sadrže gomilu zamki poput šiljaka, vatre i rotirajućih noževa što za igrače koji igraju kontrolerom neće biti problem, pa se Blizzard potrudio i omogućio onima koji igraju tipkovnicom i mišem WASD kretanje što toplo pozdravljamo obzirom da daje više fleksibilnosti, poglavito u takvim dijelovima igre. Uglavnom, što više zamki izbjegnete, plijen na kraju instanci će biti bogatiji, a u svojim avanturama kroz treću sezonu, imat ćemo i pratitelja.

Svaki igrač će dobiti pratnju, Seneschal, robota nalik na pauka koji neće biti samo kozmetičke prirode, već vrijedan suborac kojeg je moguće obogatiti moćnim sposobnostima kroz priču koja prati ovu sezonu. Ovisno o stilu igranja, ovim simpatičnim pratiteljima je moguće dodijeliti napadačke sposobnosti, kao i obrambene poput stvaranja zaštitne barijere oko igrača, što će biti posebno korisno u ranije spomenutim tamnicama, a sve njih je moguće prilično detaljno ugađati posebnim magičnim kamenjem koje ćemo sakupljati od eliminiranih protivnika.

Od ostalih novosti, 23. siječnja kada nova sezona kreće, očekuje nas novo centralno mjesto The Gatehall, dodatni prostor u inventaru, šest novih unikatnih predmeta, kao i brojna poboljšanja glede kvalitete plijena, izmjene specijalizacija i brojnih drugih elemenata.