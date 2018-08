Tropico 6 na PC stiže početkom iduće godine, konzolaši će čekati duže

Igrači su prvi puta mogli postati El Presidente i pokušati uspješno voditi svoj otok 2001. godine kroz Tropico, igru koja je povezala žanrove strategije, simulacije, menadžmenta i izgradnje grada. Glavni cilj bio je ostati na vlasti, a kako biste to osigurali morali ste paziti na sreću i zadovoljstvo stanovnika, razne frakcije koje se možda ne slažu s vašim režimom, pobunjenike koji vam mogu uletjeli u palaču i deložirati vas, a uz to vaš razvoj pomno prate Sovjetski Savez i SAD.

Nakon originala, izašlo je nekoliko ekspanzija i četiri punokrvna nastavka, dok je Tropico 6 službeno najavljen na sajmu E3 prošle godine. Nakon dvije igre izdavač Kalypso Media odlučio je promijeniti razvojni tim, pa zbog toga na najnovijoj igri umjesto Haemimont Gamesa radi Limbic Entertainment (Might & Magic Heroes VI i VII, Might & Magic X: Legacy).

Iako je Tropico 6 trebao izaći ove godine, izdavač je sada rekao kako su odlučili pomaknuti datum izlaska. Za PC će igra stići početkom 2019. godine, dok su verzije za Xbox One i PlayStation 4 u planu za ljeto iduće godine. Razlog je sljedeći: "U izjavi koja je stigla izravno s balkona palače, potvrđeno je da Kalypso Media i El Presidente žele da Tropico 6 bude najbolji Tropico do sad, i za PC i za konzole. Kako bi to napravili, marljivi stanovnici Limbic Entertainmenta neprestano rade kako bi iskoristili dodatno vrijeme za razvoj i do izlaska 2019. godine pripremili cjelovito i balansirano iskustvo."

Uz novi tim stižu i nove stvari, pa će Tropico 6 po prvi put u serijalu koristiti Unreal engine, kao što će igrači imati pristup cijelom arhipelagu i istovremeno će moći nadzirati više otoka. Također, moći ćete slati agente na misije u kojima će po svijetu krasti razne znamenitosti koje ćete zatim dodavati u svoju kolekciju, gradit ćete mostove, tunele i prometnu infrastrukturu, a sve što izgradite moći ćete urediti po želji. Tim uz to planira i kooperativne i kompetitivne multiplayer modove za maksimalno četiri igrača.

Za kraj ćemo utvrditi gradivo. Tropico 6 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Verzija za PC izlazi u siječnju 2019. godine, konzolaši će morati pričekati do ljetnih mjeseci iduće godine. Uz ove vijesti, tim je pripremio trailer kojeg možete pogledati ispod teksta, a sve druge detalje o igri pronaći ćete na službenim stranicama.