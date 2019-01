Tropico 6 u posljednji tren odgođen do ožujka

Najavljen na sajmu E3 prije dvije godine, Tropico 6 se prema inicijalnim planovima trebao pojaviti do konca prošle godine, što je naknadno ispravljeno na siječanj ove. Nažalost, verzija igre koja je trebala biti isporučena igračima nije zadovoljila developere, te su jučer sa žaljenjem morali objaviti priopćenje koje potpisuje Simon Hellwig, vlasnik i direktor grupacije Kalypso Media, u kojem kažu da su odlučili prolongirati izlazak verzije za PC na 29. ožujak, dok bi inačice za konzole prema starom planu trebale ugledati svjetlo dana tijekom ljeta.

U objavi kojom je ova tužna vijest prenesena igračima, Hellwig kaže kako je on sam veliki fan Tropica kojeg prati od prvog izdanja iz 2001. koje potpisuju ekipa PopTopa i izdavačka kuća Take Two, te mu je bilo iznimno drago da je upravo njegova tvrtka uspjela otkupiti prava i iznova oživjeti ovu franšizu. Za sam Tropico 6 navodi kako ga je intenzivno igrao tijekom proteklih blagdana, te je kao i tisuće beta testera koji su sudjelovali u isprobavanju igre i slali svoje povratne informacije došao do zaključka da je igra dobra, ali ne i jako dobra ili iznimna. Razumije da je ova obavijest došla u posljednji tren i razočarala igrače koji su Tropico 6 već naručili i zaigrali u razvojnom obliku, ali tvrdi kako su brojne promjene i balansiranja nužna, te da ih je nemoguće uvrstiti u igru preko noći zbog čega su bili prisiljeni na odgodu od par mjeseci. Kao utjehu, svi koji su se za Tropico 6 predbilježili ili to naprave do sutra u njihovom dućanu, na Steamu ili putem nekog drugog digitalnog servisa, na dar dobivaju prvi DLC besplatno, a isti bi trebao biti objavljen nedugo nakon izlaska same igre.

Tropico 6 je kao i prethodnici menadžerska simulacija u kojoj preuzimamo ulogu El Presidentea, bogom danog vođe karipske državice koju krojimo prema vlastitim zamislima. Iz prethodnog poglavlja je u novo preneseno napredovanje kroz četiri vremenska razdoblja, od kolonijalnog do modernog doba, dok je novost arhipelag otoka umjesto samo jednog koje ćemo moći povezivati mostovima i širiti našu diktatorsku tvorevinu na nova područja. Umjetna inteligencija je prema riječima autora dodatno dorađena i naši postupci prema građanima mogu povećati njihovu učinkovitost ili pak dovesti do pobune i revolucije koje ćemo kao pravi diktator rješavati oružjem.