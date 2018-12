Two Point Hospital iznenada dobio prvi DLC

Bez ikakvih prethodnih najava je razvojni tim Two Point Studios objavio kako svi zainteresirani igrači mogu kupiti prvo proširenje za ovu šašavu simulaciju

Krajem kolovoza ove godine su razvojni tim Two Point Studios i izdavač Sega igračima omogućili da zaigraju spiritualni nastavak na kultni Theme Hospital. Na novoj igri radili su bivši članovi Bullfroga i dali su joj ime Two Point Hospital. Ova simulacija u kojoj vodite svoju bolnicu zadržala je sve šašave elemente koje je Theme Hospital imao i do sada je dobila nekoliko besplatnih nadogradnji.

Razvojni tim nije spominjao DLC-ove i druge dodatke, no to se promijenilo danas. Uz najavu prvog proširenja usput su ga i izdali, tako da ga svi zainteresirani igrači mogu odmah kupiti. Bigfoot je naziv kojeg je tim za DLC odredio, a on donosi tri nove bolnice, tri nove prostorije za liječenje bolesti, kolekciju zimskih ukrasa, 34 nove bolesti od kojih je 9 posebno animirano, nove izazove i mehanike.

Ako se do sada niste upoznali s Two Point Hospitalom radi se o spoju simulacije, strategije i menadžerske igre u kojoj na unaprijed određenim tlocrtima gradite prostorije unutar bolnice, zapošljavate osoblje i liječite pacijente. Staza ima dosta, na svakoj se od vas traži da ispunite različite kriterije kako biste napredovali, a što dalje dođete organizacija postaje sve kompleksnija.

Two Point Hospital: Bigfoot možete nabaviti za PC po promotivnoj cijeni od 8,09 eura do 12. prosinca, a nakon toga će se prodavati po punoj cijeni od 8,99 eura. Za igranje DLC-a morate posjedovati osnovnu igru pa ako želite možete je nabaviti na Steamu ili Humbleu po cijeni od 34,99 eura, odnosno na Fanaticalu za 29,74 eura. Detaljniji opis DLC-a možete pronaći ovdje, a sve druge informacije o igri možete proučiti na službenim stranicama.