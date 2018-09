U prodaji cRPG Pathfinder: Kingmaker

Prije nešto više od dva mjeseca pisali smo o novom RPG-u inspiriranom klasicima iz žanra, ali koji je smješten u veoma popularnom svijetu Pathfindera. Igra je dobila puno ime Pathfinder: Kingmaker, bila hit na Kickstarteru, a razvojni tim Owlcat Games i izdavač Deep Silver su nas sada podsjetili kako je ona dostupna svim zainteresiranim igračima.

Osim tipičnog provođena kojeg sata na izradi lika, pomnom opremanju i podešavanju svih članova vašeg putujućeg društva i taktičkih borbi koje u bilo kojem trenutku možete pauzirati kako biste razmislili o sljedećem koraku i svima dali odgovarajuće naredbe, u ovoj ćete igri dobiti svoje imanje i osnovati kraljevstvo kojeg ćete voditi kako god smatrate da je najbolje.

Sama radnja se odvija u roku od pet godina u kojima će vaše prijašnje odluke imati utjecaj na to kako se vi ponašate, ali kako se i drugi ponašaju prema vama. Igra ima brdo detaljnih sustava, na pisanju scenarija je radio i Chris Avellone (među hrpom projekata na kojima je sudjelovao su Planescape: Torment, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Torment Tides of Numenera), pa bi ljubitelji klasičnih, kao i tabletop RPG-ova trebali moći u ovoj igri pronaći ono što ih u ta dva svijeta inače raduje.

Pathfinder: Kingmaker dostupan je za PC i prodaje se u nekoliko verzija, a detaljnije opise i cijene svih njih pronaći ćete na Steamu, GOG-u ili u obliku pregleda na službenim stranicama. Kako bi proslavili izlazak, razvojni tim nam je pripremio novi trailer koji će vam ukratko reći što možete očekivati, a ako vam treba više detalja o Pathfinderu pronaći ćete ih ovdje.