U tijeku velika rasprodaja igara na PlayStation Storeu

Ako posjedujete PlayStation 4 ili PlayStation 5, nastupio je pravi trenutak da ugrabite tonu videoigara koje ste iz ovog ili onog razloga propustili.

Naime, na PlayStation Storeu trenutačno je u tijeku velika rasprodaja koja obuhvaća više od 2000 naslova svih boja i šara, sniženih do čak 75%. Drugim riječima, sve od AAA hitova poput Cyberpunka 2077, Warhammera 40.000: Space Marinea 2, Hogwarts Legacyja, Tekkena 8 i Star Wars Jedi: Survivora, do indie dragulja poput Cult of the Lamba, Sifua, Sea of Starsa, Terrarije te brojnih drugih.

Rasprodaja traje do 12. veljače kada su posrijedi igre u kategorijama Critic's Choice i Hot Deals, odnosno do 19. veljače kada je, pak, riječ o naslovima u kategoriji PlayStation Indies. Svi oni koje zanima puni popis naslova, dotični mogu škicnuti klikom na ovu poveznicu.