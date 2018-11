Warcraft 3: Reforged se prilagođava igračima World Of Warcrafta

Jedna od velikih najava na ovogodišnjem BlizzConu je ona vezana uz Warcraft III: Reforged, remasterirano izdanje legendarnog RTS-a koji je među prvima kročio u 3D vode i u konačnici zahvaljujući modovima predstavio igračima potpuno novi žanr MOBA koje su prije par godine bile na vrhuncu popularnosti. Uz grafički redizajn likova i čitavog svijeta općenito, Blizzard je otkrio kako su odlučili prilagoditi neke njegove dijelove postavkama iz World of Warcrafta.

Kao primjer navode The Culling, šesto poglavlje kampanje The Scourge of Lordaeron u kojem je Arthas osobno masakrirao veći dio populacije Stratholmea kako bi spriječio širenje kuge pod svaku cijenu. U Reforged verziji je mapa u potpunosti redizajnirana i nalik je Stratholmeu iz World of Warcrafta kojeg su milijuni igrača posjetili. U originalu je grad imao potpuno drugačiji raspored, čudne kipove i primjerice rijeku što im ne bi bilo prepoznatljivo. Ovo je samo jedan primjer koji prema riječima Briana Sousa, vodećeg umjetnika Classic Gamesa u Blizzardu, nije jedini i radeći na redizajnu otkrili su još mnogo stvari koje mogu prilagoditi okruženju viđenom u World of Warcraftu kojeg su posljednjih 14 godina natrpavali brojnim sadržajima.