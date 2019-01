What Remains of Edith Finch od sutra besplatan na Epic Games Storeu

Prije mjesec dana je Epic Games pokrenuo svoju trgovinu za digitalnu prodaju igara jednostavno nazvanu Epic Games Store i od tada je na njoj postalo dostupno nekoliko igara. Za otvaranje su u dogovoru s developerima ekskluzivno ponudili Hades, Ashen i Hello Neighbor: Hide and Seek, da bi nakon toga dodali još pokoji drugi naslov.

Budući da preuzimanje još jednog launchera i izrada još jednog korisničkog računa za kupovinu igara nije oduševila velik broj ljudi, odlučili su svaka dva tjedna korisnicima omogućiti da besplatno preuzmu nešto novo. Odlična podvodna survival igra Subnautica bila je prva, zatim je na red došao platformer Super Meat Boy (kojeg možete besplatno preuzeti još do sutra ako niste), a treća igra koja će dobiti taj tretman je avantura What Remains of Edith Finch.

Radnja prati istoimenu djevojku koja pokušava dokučiti što je točno proklelo njenu obitelj i zašto je ona jedina koja je još živa. Iako to možda zvuči kao horor, radi se o kolekciji bizarnih priča kojih se Edith prisjeća dok hoda po velikoj kući Fincheva u kojoj je provela djetinjstvo. Najveći naglasak stavljen je na samo istraživanje i slušanje, zbog čega neki igru opisuju kao "walking simulator", ali unatoč smanjenim gameplay mehanikama radi se o iskustvu koje vrijedi doživjeti.

Ovu ćete igru moći u svoju kolekciju dodati od sutra, 10. siječnja, a ponuda će vrijediti do 24. siječnja. Nakon toga će Epic opet nešto besplatno dijeliti, pa kad saznamo koja će to igra biti, obavijestit ćemo vas. Do tada možete proučiti njihovu trgovinu u kojoj se polako, ali sigurno povećava broj igara koje se nude.