World of Tanks blagdanski event, Frostpunk DLC, Epic Games Store besplatne igre i druge vijesti

Bez obzira na to što su nas Geoff Keighley i ekipa jutros izbombardirali novostima, imamo još vijesti za vas. Ukratko, možete besplatno preuzeti dvije igre, jedna od najboljih strategija prošle godine dobiva DLC, oni koji su odradili predbilježbe za Commandos 2 i Praetorians remakeove mogu sudjelovati u beta testiranju, World of Tanks ima blagdanski tulum, a Lightmatter će iduće godine uposliti vaš mozak. Više detalja o svemu pročitajte u nastavku.

Započeo World of Tanks Holiday Ops

Svi oni koji igraju ovaj F2P MMO s tenkovskim bitkama od danas, pa do 14. siječnja mogu sudjelovati u najvećem godišnjem događanju koje se odvija unutar igre. Holiday Ops 2020 donosi blagdansko uređenje unutar igre, kao i brojne nagrade koje možete otključati.

Ako ste zainteresirani, unutar svoje garaže možete staviti Božićnu jelku i za nju skupiti više od 300 različitih dekoracija i skupiti četiri kolekcije. Budući da se radi o eventu u kojem sudjeluje cijela zajednica, rješavanjem posebnih misija u Random Battles modu i destrukcijom dizat će se Festive Atmosphere, a kada on dođe do levela 5 otključat će se nova mehanika – mogućnost kombiniranja idealnih vozila za koje želite da skupljaju dodatan XP (ovisno o tipu vozila opcije su Battle, Free i Crew). Tim je također pripremio poseban poklon za sve igrače koji uključuje Tier II French Premium Light Tank, F42 AMR, 3 kutije s dekoracijama i jedan Charge, poseban item koji možete koristiti za vrijeme ovog eventa. Za više detalja o ovoj igri zaputite se na službene stranice, gdje je možete besplatno i preuzeti, a sve što je tim napisao za Holiday Ops nalazi se ovdje.

Frostpunk uskoro dobiva veliki DLC

11 bit studios nam je kroz svoju izvrsnu post-apokaliptičnu strategiju Frostpunk dao priliku da pokušamo preživjeti ogromne hladnoće i nemoguće životne uvjete i usput nekako sačuvamo svoju čovječnost i ne postanemo diktatori. To nam nije uvijek uspjelo, ali smo svaki put uživali u izgradnji posljednjeg grada na našem planetu. Osim osnovne igre, tim je izdao brojne besplatne nadogradnje kojima je proširio i doradio već odlično iskustvo, a uskoro će ono postati još veće.

Razvojni tim najavio je The Last Autumn, DLC koji će se pozabaviti pričom prije katastrofe koja nas je dočekala u osnovnoj igri. Tako će snijeg zamijeniti zelenilo koje je postojalo prije nego što se sve zamrznulo. To naravno uključuje i nove mogućnosti za formiranje društva, nova zgrade koje možete napraviti, kao i nove tehnologije za koristiti, a tim kaže da koristite napredne strateške poteze za preživljavanje. Ovaj DLC izaći će u siječnju, a moći ćete ga nabaviti zasebno ili ga dobiti automatski ako imate Season Pass koji je za PC izašao u kolovozu. Više informacija o osnovnoj igri potražite ovdje, a ako je želite nabaviti trenutno se po nižim cijenama prodaje na Steamu i GOG-u.

The Wolf Among Us i The Escapists besplatni za preuzimanje

Za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards dobili smo vijest o tome da će mnogima draga avantura The Wolf Among Us konačno dobiti nastavak. Iako to nije bilo najavljeno prošlog tjedna, Epic Games Store je svim zainteresiranim igračima besplatno odlučio ponuditi original. Ako želite sami istražiti nasilan i mračan svijet temeljen na nagrađivanim Fables stripovima bez trošenja novaca, sada vam je prava prilika.

Druga igra koja se nudi bila je spomenuta prije tjedan dana, a radi se o spoju preživljavanja i strategije unutar zatvora iz kojeg vam je cilj pobjeći. The Escapists izašao je prije nešto manje od pet godina, dobio nastavak, a izdavač Team17 je za vrijeme Nintendo Indie World prezentacije predstavio spin-off smješten u istom svijetu imena The Survivalists. Ove dvije igre možete besplatno dodati u svoju kolekciju do idućeg četvrtka kada će započeti zimska rasprodaja u Epicovoj trgovini. Izdavač je najavio da će svih 12 dana za vrijeme trajanja rasprodaje svaki dan nuditi po jednu besplatnu igru, pa ćemo vas na to podsjetiti idućeg tjedna.

Zanimljiva logička igra Lightmatter ima datum izlaska

Lightmatter je igra koja je započela kao studentski projekt u kojem su studenti htjeli istražiti kako mogu koristiti svjetlost i sjene kao glavne mehanike u logičkoj igri. Rezultat je bio prototip koji ste mogli odigrati u 15 minuta, a kako su igrači imali veoma pozitivne kritike, ekipa je osnovala tim Tunnel Vision Games i odlučila koncept pretvoriti u cijelu igru.

Tim opisuje igru kao atmosferično iskustvo sa zagonetkama s pogledom iz prvog lica čija se radnja odvija unutar eksperimentalne baze u kojoj vas sjene ubiju. To znači da morate paziti gdje hodate, saznati što je pomahnitali izumitelj skrivao i istovremeno rješavati kompleksne zagonetke s različitim mehanikama. Lightmatter je u izradi za PC, a izdavač Aspyr je objavio da će izaći 15. siječnja. Ako vam ideja zvuči zanimljivo, igru možete dodati na popis želja na Valveovom servisu i proučiti službene stranice za više informacija. Prije nego što je kupite, moći ćete isprobati prvih sat vremena besplatno, pa ako vam se dopadne, za ostatak ćete morati izdvojiti 19,99 američkih dolara.

Započela zatvorena beta testiranja za Commandos 2 i Praetorians HD

Kao što je izdavač Kalypso Media bio najavio, svi igrači koji odrade predbilježbe putem njihove trgovine mogu od danas sudjelovati u zatvorenom beta testiranju za remakeove dvije kultne strategije. Nove verzije Commandosa 2 i Praetoriansa najavljene su ove godine za vrijeme sajma E3, pa ako se zaputite u Kalypso Store i odlučite na kupovinu paketa s obje igre ili svake zasebno, dobit ćete ključeve za aktivaciju na Steamu i možete krenuti s igranjem nakon preuzimanja.

Osim sitnih grafičkih poboljšanja i prilagođavanju modernim sustavima, timovi koji rade na novim verzijama pripremili su dorađene tutoriale, misije i skirmish mape za obje igre, a Praetorians uključuje i multiplayer mod. Zatvoreni beta test poslužit će za testiranje svih promjena, rješavanje bugova i problema koje igre možda imaju i dorađivanje igara. Ako niste zainteresirani za betu, Commandos 2 - HD Remaster i Praetorians - HD Remaster će u konačnim oblicima izaći 24. siječnja za PC, dok će konzolaši morati pričekati par mjeseci.

THQ Nordic želi da testirate Gothic Remaster prototip i podijelite svoje mišljenje

Oživljavanje starih igara i izrada remastera postala je prilično popularna u posljednjih nekoliko godina, a među glavnim zagovornicima je THQ Nordic. Radi toga nas ne čudi što su zainteresirani za izradu remastera originalnog Gothica, fantazijskog RPG-a koji je izašao sada već davne 2001. godine. Ipak, ono što nas čudi je način na koji su nas o tome odlučili obavijestiti.

Putem društvenih mreža rekli su da su osnovali novi tim zvan THQ Nordic Barcelona i pripremili samo kratak demo uz sljedećnu napomenu: "Kako bismo saznali što ljubitelji serijala Gothic misle, htjeli smo pokrenuti eksperiment s novim timom. Nakon što odigrate prototip, imate pravo odlučiti želite li da nastavimo i napravimo cijeli remake ili da ostavimo lijepa sjećanja netaknuta". Ako imate u svojoj kolekciji na Steamu bilo koju igru za koju je zaslužan razvojni tim Piranha Bytes imat ćete pristup prototipu i možete ga preuzeti odmah. Nakon što završite, možete im dati zeleno svjetlo za nastavak ili ako vam se ne sviđa ovaj trend, reći im da nema potrebe.