World of Warcraft Classic kreće put Outlanda 1. lipnja

Prema službenoj objavi Blizzarda u kojoj se spominje 1. lipanj, do izlaska ekspanzije Burning Crusade Classic za World of Warcraft Classic nas dijeli svega par tjedana. Kako već i vrapci na grani znaju, potonji je pokrenut na zahtjev igrača koji su željeli iznova iskusiti izvorni World of Warcraft, a logičnim slijedom događaja, sada će im se pružiti prilika da zaigraju i njegovu prvu ekspanziju. Izvorno objavljen 2007. godine, The Burning Crusade je u 24 sata prodan u preko 2,4 milijuna primjeraka čime je svojevremeno postavio novi rekord najbrže prodavane igre za PC, a i sami se još uvijek živo sjećamo smrzavanja u redu koji se u Zagrebu protezao od Algoritma do Cvjetnog trga, pa i dalje.

Ukratko, The Burning Crusade nas vodi u novi svijet Outland i donosi dvije nove rase, Draenei za Alijansu i Blood Elves za Hordu, kao i podizanje maksimalnog stupnja razvoja, nove tamnice i raidove, gomilu novih zadataka i tako redom. U svakom slučaju, ako igrate ili ste u neko doba igrali World of Warcraft, vjerujemo da ne trebamo previše objašnjavati sadržaj ovog dodatka. Prije same ekspanzije, u svijet World of Warcraft Classica će 18. svibnja biti implementirana zakrpa koja će igračima dati na izbor žele li preseliti svoje likove u novu ekspanziju, ostati zatočeni u svijetu izvornog WoW-a ili pak klonirati likove kako bi bili dostupni u oba slučaja o čemu više detalja potražite ovdje.