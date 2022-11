Xbox Game Pass u studenom uvrštava pregršt novih igara

Microsoftov pandan PSN-u je Xbox Game Pass, pretplatnički servis koji igračima nudi gomilu igara za Xbox i PC za mjesečnu naknadu. Kao i svakog mjeseca, i u studenom će se ponuda obogatiti novim igrama, pa već od jučer imamo priliku zaigrati tri naslova od kojih su dva uvijek rado igrane epizodne avanture Telltaleovog serijala The Walking Dead, no prave poslastice tek slijede.

Naime, usporedo s izlaskom na tržište, 8. studenog će na ovaj servis biti uvršten Football Manager 2023, novo poglavlje menadžerske nogometne strategije koja okuplja popriličnu zajednicu, a ako govorimo o premijerama, svoju će imati i Pentiment. Riječ je o povijesnoj avanturi koju potpisuje svima dobro poznata ekipa Obsidiana, a majstori naracije su nas ovaj put odlučili odvesti u Njemačku početkom 16. stoljeća gdje ćemo rješavati misteriozne slučajeve ubojstava uz donošenje odluka koje mijenjaju tijek priče.

Od ostalih naslova posebno valja istaknuti Return to Monkey Island, nedavno objavljenu avanturu koja nas je baš kao i njeni prethodnici oduševila pametnim zagonetkama i britkim humorom, a ista će postati dostupna 8. studenog.

Prije no što objavimo listu potvrđenih naslova, uz napomenu kako će ih tijekom mjeseca kapnuti još nekoliko, spomenut ćemo kako cijena članstva za Xbox/PC Game Pass u prvom mjesecu iznosi samo jedan dolar, dok se svako naredno razdoblje naplaćuje deset dolara.

Doduše, obzirom da ovaj servis nije službeno dostupan u Hrvatskoj, potrebno je malo znanja za promjenu regije za što postoje brojni vodiči na Internetu, no isplati se potruditi obzirom na gomilu, uvjetno rečeno, besplatnih igara, od Microsoftovih hitova kao što su Forza Horizon 5 i Sea of Thieves, pa do svježih naslova poput Scorna i akcijske avanture A Plague Tale: Requiem.