Yooka-Laylee and the Impossible Lair dobio novi gameplay trailer

Par dana prije nego što je započeo sajam E3 su izdavač Team17 i razvojni tim Playtonic Games iskoristili priliku za najavu nove igre. Igrači su se s Playtonicom najprije mogli upoznati kada su pokrenuli Kickstarter kampanju za svoj prvi projekt, 3D platformer i spiritualni nastavak na Banjo-Kazooie, imena Yooka-Laylee. Tim je prikupio mnogo više novaca nego što su tražili za razvoj, no kako su im ambicije bile prevelike, o konačnom su proizvodu kritičari i igrači imali podijeljena mišljenja.

Zbog toga su odlučili promijeniti pristup i za nastavak koristiti pola dimenzije manje, te uzor potražiti u još jednoj Rareovoj igri, Donkey Kong Country, na kojoj su članovi ovog tima i radili. Ipak, za Yooka-Laylee and the Impossible Lair su nekoliko puta imali potrebe naglasiti da im je budžet puno manji nego što su igre u tom serijalu imale, pa da igrači prilagode svoja očekivanja.

U ovoj igri ćete i dalje pratiti šareni dvojac na platformerskim avanturama u kojima ćete kroz staze prelaziti u 2.5D-u, dok će glavni svijet biti 3D i imati zagonetke. Rješavanjem tih zagonetki ćete mijenjati izglede staza, pa nam je tim odlučio sada prikazati kako će to izgledati. Svaka ima nekoliko varijanti, ovisno o tome što napravite, pa ćete ih moći istražiti 40 i vidjeti koje sve tajne kriju.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair je u izradi za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a zasad nema ni točnog datuma izlaska ni cijene po kojoj će se prodavati. Playtonic planira biti gotov s radom na njoj do kraja godine, pa možda za vrijeme sajma Gamescom saznamo kada će to biti. Do tada, ako želite biti u toku, pratite službene Facebook ili Twitter profile, a sve što je tim objavio do sada možete proučiti na ovim stranicama.