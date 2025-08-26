Za nekoliko dana Path of Exile 2 će nakratko postati besplatan za isprobavanje

Iako je još uvijek u early accessu i za pristup treba platiti, ovog vikenda Path of Exile 2 moći će besplatno zaigrati svi koji to žele, bez obzira na preferiranu platformu

Akcijski RPG, ili ako vam je draže hack’n’slash, Path of Exile 2 krenuo je s programom ranog pristupa krajem prošle godine i prikuplja mahom pozitivne kritike. Iako će u konačnici, baš kao i prethodnik, biti besplatan, pristup early accessu ipak se naplaćuje nešto manje od trideset eura, što nije mnogo, ali nije ni malo, pogotovo ako ne znate hoće li vam se igra u konačnici uopće svidjeti.

Ekipa Grinding Gear Gamesa ga konstantno nadograđuje, a ovog petka stiže treća velika nadogradnja, The Third Edict, koja dodaje čitavo novo poglavlje s 16 novih zona, 12 novih bossova, novom sezonom i pripadajućim nagradama, dodatnim dragim kamenjem koje će otključati nova razvojna stabla likova i još gomilom drugih čudesa o kojima detalje potražite ovdje. Usporedo s nadogradnjom, Path of Exile 2 po prvi put od izlaska dobiva svoj „besplatni vikend“, odnosno od 29. kolovoza do 1. rujna moći će ga zaigrati svi zainteresirani.

Isprobavanje će biti moguće na PC-ju putem zasebnog klijenta igre dostupnog sa službenih stranica, Steama i Epic Games Storea, kao i na konzolama PlayStation 5 i Xbox Series X|S. U testnoj inačici igračima su dostupni svi dosadašnji sadržaji, uključujući one iz nadolazeće nadogradnje, a sav napredak koji ostvare bit će sačuvan na korisničkom računu i dostupan ako se nakon vikenda odluče kupiti Supporter Pack za ulazak u early access ili u finalnom izdanju koje još uvijek nema ni približan datum izlaska.