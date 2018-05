Za početak rasprodaje Humble Bundle dijeli besplatno The Flame in the Flood

Iako smo ove godine možda temperaturama preskočili proljeće, to ne znači da različiti servisi ne mogu imati proljetne rasprodaje. Humble Bundle je jučer pokrenuo svoju, a za početak dijele survival igru The Flame in the Flood besplatno.

Sve što morate napraviti je posjetiti ovu stranicu, dodati igru u košaricu i dobit ćete ključ za aktivaciju na Steamu. Ako prvi put čujete za nju, radi se o projektu kojeg je tim The Molasses Flood uspješno financirao putem Kickstartera početkom studenog 2014. godine da bi nakon toga neko vrijeme proveo u Early Accessu. Konačna je verzija izašla krajem veljače 2016. godine, a igrači u toj igri pokušavaju preživjeti u poplavljenim dijelovima ruralne Amerike.

Osim besplatne igre, Humble kaže da se na popustu našlo više od tri i pol tisuće igara, pa možemo izdvojiti neke od njih. Fallout 4 prodaje se po cijeni od 14,99 eura, Dark Souls III Deluxe Edition koji uključuje osnovnu igru i sve DLC-ove prodaje se za 38,24 eura, Doom iz 2016. godine košta 14,99 eura, Grand Theft Auto V snižen je 50 posto i prodaje se za 29,99 eura, Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition koji uključuje Season Pass košta 39,99 eura i No Man's Sky se prodaje za 23,99 eura.

Od indie igara mogu se istaknuti Slay the Spire za 12,79 eura, Cuphead za 16,99 eura, Darkest Dungeon koji uskoro dobiva novi DLC za 8,79 eura, Dead Cells za 14,99 eura, The Red Strings Club za 8,99 eura, This War of Mine - Humble Deluxe Edition za 5,69 eura i Inside za 8,99 eura.

Svi oni koji plaćaju Humble Monthly pretplatu imaju dodatnih 10 posto popusta na sve igre i ovog mjeseca će dobiti Destiny 2 po cijeni od 11,99 eura. Rasprodaja se održava do 24. svibnja i vjerojatno je će u ta dva tjedna Humble podijeliti još koju igru, pa možete pratiti njihove stranice ako želite biti u toku.