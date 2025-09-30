Krenula je velika jesenska rasprodaja na Steamu

Za razliku od prethodnih godina, na Steamu je već sada krenula velika jesenska rasprodaja koja će trajati do 6. listopada

Na iznenađenje mnogih, jučer je pokrenuta velika jesenska rasprodaja na Steamu. Kako smo navikli, Steam svake godine organizira četiri takva događaja, od kojih zimska i ljetna rasprodaja traju nešto duže, dok tijekom proljetne i jesenske igrači imaju otprilike tjedan dana za popunjavanje kolekcija.

Ovogodišnji jesenski popusti, za razliku od rasprodaja ranijih godina koje su obično kretale krajem studenoga, uranili su dva mjeseca, što je poslovno gledano dobra odluka s obzirom na to da je razmak između zimskih i jesenskih akcija bio tek par tjedana.

Kako god bilo, na popustima je gomila naslova, a posebno valja obratiti pažnju na sekciju Deep Discounts jer se tamo za par eura mogu naći prilično dobre igre. Primjerice, Doom Eternal nudi se za 3,99 eura, koliko košta i Control: Ultimate Edition, a za samo 2,99 eura u košarice možete utrpati naslove kao što su Rise of the Tomb Raider, South Park: Fractured but Whole ili, recimo, Far Cry Primal.

Dakako, uz popuste na igre, kao i svaka sezonska rasprodaja, i ova donosi sakupljanje naljepnica, nove predmete koje možete kupiti za bodove i dodatne aktivnosti. U svakom slučaju, pogledajte što se nudi i sigurno ćete naći nešto po svom ukusu po nižoj cijeni od uobičajene.