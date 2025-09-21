Umro je Dirk van der Spek, dugogodišnji urednik legendarnog Focusa i suosnivač EISA-e

Tužnu vijest o odlasku Dirka van der Speka danas je potvrdilo uredništvo Focusa, jedne od najcjenjenijih fotografskih publikacija na svijetu...

S dubokom tugom večers smo primili vijest o odlasku našeg cijenjenog kolege i prijatelja, Dirka van der Speka, dugogodišnjeg urednika nizozemskog časopisa Focus. Dirk, neprikosnovena legenda u svijetu fotografskog novinarstva, transformirao je Focus – osnovan 1914. godine – u vodeći europski časopis o umjetnosti i tehnologiji snimanja, a njegov profesionalni put bio je obilježen inovacijama i predanošću.

Kao strastveni zaljubljenik u svoju profesiiju. vodio je tim kroz digitalnu revoluciju, pišući dubinske recenzije opreme, intervjuirajući velemajstore fotografije i organizirajući radionice koje su inspirirale generacije fotografa.

Njegove analize nisu bile samo tehničke; one su slavile svjetlo, boju, kompoziciju, ali i etiku u doba društvenih mreža i ulogu fotografije u društvu.

Veliki pečat Dirk je ostavio suosnivanjem EISA-e 1982. godine. Kao jedan od pet vizionara iz europskih foto-časopisa, inicirao je dodjelu nagrada "Camera of the Year", koja je prerasla u prestižno priznanje koje danas obuhvaća audio, video i mobilne tehnologije. Kao Photography Expert Group Manager, Dirk je vodio panele koji su nagradili ključne tehnološke inovacije, osiguravajući da EISA postane simbol svjetske jedinstvenosti u kreativnosti.

Za nas u Bugu, njegov rad značio je inkluziju hrvatskih glasova u tu elitu, kroz zajedničke sastanke i projekte koji su premostili granice. Dirkov san o svjetskom priznanju za tehnološku izvrsnotst spojenom kroz sliku i zvuk živi dalje u EISA-i, a njegov odlazak nas podsjeća na krhkost vremena – ali i na vječnost doprinosa koji je ostavio. Počivao u miru, dragi prijatelju.