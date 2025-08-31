Sve o vibe kodiranju, programiranju bez pisanja kôda, saznajte u novom Bugu

Vibe coding ili vibe kôdiranje, po domaći, ove godine je top tema u krugovima koji se bave programiranjem, osobito onim koji razvijaju pomoćne alate bazirane na GenAI modelima. I odmah ćemo reći – to je tema o kojoj nemaj svi isti stav, neki u vibe codingu vide budućnost, a drugi ga ismijavaju, tvrdeći kako se radi o marketinškoj prodaji magle

Uočljiva je pojava sve više alata za vibe kôdiranje, pa smo odlučili cijelom tom trendu posvetiti temu broja u rujanskom izdanju Buga. O programiranju bez pisanja programskog kôda puno se počelo pričati nakon pojave GenAI modela - tijekom vremena nastao je zavidan niz raznovrsnih rješenja koja su omogućavala tehnički pismenijim korisnicima da stvaraju određene aplikacije ili rješenja, a da pritom ne moraju ispisivati programski kôd. LCNC ili Low-Code/No-Code pristup, dakle, uopće nije nov, i riječ je o razvoju aplikacija pomoću prilagođenih razvojnih grafičkih sučelja i gotovih komponenti (neki ih nerijetko uspoređuju s LEGO kockicama), uz vrlo malo ili nimalo ručnog pisanja kôda, a sve s ciljem da se omogući svima koji to žele da relativno brzo isporuče interne alate ili jednostavnije poslovne aplikacije. Međutim, pojavom velikih jezičnih modela, koji su od samih početaka sposobni generirati programski kôd, došlo je i do promjene paradigme stvaranja aplikacija pri čemu se za pisanje programskog kôda oslanja upravo na neki od popularnih LLM-ova, ali obično kroz namjensko rješenje (premda se za generiranje kôda mogu koristiti i sveprisutni chatbotovi, piše Matija Gračanin u temi broja, objašnjavajući kako se razvijao "pomodni" vibe coding.

Kako je to područje silno dinamično, autor je tekst nadopunjavao nekoliko puta i nakon predaje, sve dok cijeli broj nije otišao u tisak. A zbog obima teme na žalost nije bilo mjesta za dodatak (u startu planirani) konkretnog primjera vibe kodiranja korak-po-korak (da se dobije jasan dojam koliko tu zapravo ima iteracija i što je sve potrebno izvesti da se aplikacija od nule podijeli sa svijetom), a i problematično je takvo što prilagoditi za tiskano izdanje, pa imamo u planu nastavak ove teme, s konkretnim primjerima, prirediti posebno za web.

U moru hardverskih tema istaknuo bih: recenziju kineskog laptopa Chuwi CoreBook X i9-13900HK (nije prvi da se Chuwi pojavljuje na Bugovim stranicama, pisali smo Chuwijev GemiBook Pro, ekstremno jeftinom prijenosniku), koju potpisuje Denis Arunović, dobro poznato ime našim redovitim čitateljima; pa onda još jedan laptop, koji tu riječ ima čak i u imenu - Microsoft Surface Laptop 13; elegantno PC kućište Endorfy Arx 700 ARGB; jeftini, ali atraktivni miš White Shark Dagonet; mega recenzija LG UltraGear 45GX950A, monitora koji je oduševio Davora (s obzirom na cijenu, ništa manje od toga nismo ni očekivali); Cambridge Audio EXN100, mrežni streamer visoke klase, za zahtjevnije hi-fi korisnike; prvi Fractalov headset Design Scap, koji bi se mnogima mogao svidjeti… I da ne nabrajam dalje, pogledajte stranicu s kompletnim sadržajem novog Buga.

Donosimo vam i redoviti rujanski pregled EISA nagrada, uglednog udruženja izdavača tehnoloških časopisa, čiji smo jedini član iz Hrvatske već godinama.

Dosta se ovog ljeta Grdi igrao, pa je tako predao i veći broj recenzija. Mene je najviše zanimao osvrt na Battlefield 6, koji će uskoro izaći, ali atraktivne igre su Grounded 2 i Mafia: The Old Country.

Ovomjesečni prilog je „Povratak u školu“, a to vam je ono što naši trgovci zovu Back to School. Kako je to sad već standardno kod naših priloga složili smo vam pregled zanimljive računalne periferije, pa pregled laptopa za koje su nam distributeri rekli da će ih ponuditi tijekom ovog mjeseca u svojim akcijama (tako da cijene mogu i odstupati od navedenih) i za kraj pregled radnih stolaca i stolova. Ponuda je doista bogata, suosjećam s roditeljima koji će sve to morati platiti da bi se njihove male pametne glavice mogle ugodno igr…, htio sam reći – učiti, učiti i učiti!

Novi broj Buga je dostupan na kioscima, ali i u digitalnom izdanju na svima dobro poznatom mjestu, gdje možete vidjeti i kompletan sadržaj ovog broja.