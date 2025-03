A1 Hrvatska predstavila alat "Take It Down" za uklanjanje slika žrtava seksualne iznude

Prijetnje u digitalnom svijetu još uvijek predstavljaju aktualan problem u društvu, a potvrđuju to i podaci Centra za sigurniji internet (CSI). Tijekom 2024. godine, broj poziva na besplatnu i anonimnu help liniju CSI-ja porastao je za 110 posto. Rastući izazovi poput seksualne iznude, opasnih online izazova i digitalnog nasilja zahtijevaju brze i učinkovite odgovore. Zato su A1 Hrvatska i CSI obilježili #BoljiOnline dan na kojem je predstavljen alat Take It Down, namijenjen maloljetnim žrtvama online seksualne iznude.

„Postojanje eksplicitnog sadržaja na internetu može biti izrazito zastrašujuće i traumatizirajuće, osobito za mlade osobe. Uz inovativan alat Take It Down, koji omogućava maloljetnicima da povrate kontrolu nad svojim digitalnim identitetom i smanje posljedice seksualne iznude, osnažujemo njihov položaj. Vjerujemo da je ovo važan iskorak u borbi protiv elektroničkog nasilja, pružajući žrtvama mogućnost uklanjanja neovlašteno podijeljenog sadržaja. Svaka žrtva zaslužuje podršku i zaštitu. Zato pozivamo sve koji su se našli u situaciji nedobrovoljnog dijeljenja intimnih fotografija da se obrate Centru za sigurniji internet putem anonimne help linije 0800 606 606 i zatraže pomoć, savjete i podršku te policiji“, istaknuo je Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i CSI-ja.

Tomislav Ramljak, predsjednik CNZD-a

Platforma Take It Down, koju je razvio National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), omogućava maloljetnicima uklanjanje neovlašteno podijeljenih intimnih sadržaja sa širokog spektra online platformi. CSI i A1 Hrvatska osigurali su prilagodbu i prijevod ovog alata omogućivši njegovu primjenu na hrvatskom jeziku i dostupnost lokalnim korisnicima. Ovim iskorakom Hrvatska postaje dio globalne inicijative usmjerene na jačanje zaštite privatnosti djece i mladih u digitalnom okruženju.

„Ponosni smo što smo sudjelovali u prijevodu i prilagodbi ovog alata na hrvatski jezik, čime smo omogućili njegovu dostupnost i našim građanima. Osim što pruža izravnu pomoć žrtvama, Take It Down donosi novu dimenziju u zaštiti djece i mladih na internetu, a naša suradnja s američkim Nacionalnim centrom za nestalu i zlostavljanu djecu dodatno nas inspirira u nastojanjima da sustavno unaprijedimo mehanizme zaštite najranjivijih u digitalnom prostoru“, poručio je Ramljak.

U sklopu #BoljiOnline dana proslavljen je i prvi rođendan savjetovališta Centra za sigurniji internet pri čemu su predstavljeni rezultati djelovanja savjetovališta i aktivnosti u okviru projekta #BoljiOnline u protekloj godini. Tako je u 2024. posjećeno 115 škola diljem Hrvatske te je organizirano 77 događanja posvećenih sigurnosti na internetu.

Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija

„U A1 Hrvatska vjerujemo da digitalni svijet može i mora biti sigurno mjesto za sve korisnike, a posebno za djecu i mlade. Kao telekom koji omogućava pristup internetu, svjesni smo ne samo njegovih prednosti, već i izazova koje donosi. Zato već više od deset godina surađujemo s Centrom za sigurniji internet kako bismo podizali svijest o odgovornom korištenju digitalnih tehnologija i razvijali alate koji pružaju konkretnu podršku korisnicima. Platforma #BoljiOnline jedan je od načina na koji ostvarujemo taj cilj – kroz edukaciju, prevenciju i inovativna rješenja koja doprinose sigurnijem digitalnom okruženju. Protekla godina donijela je značajne pomake, od otvaranja CSI savjetovališta u Zagrebu, organiziranja CyberGuard konferencije, do pokretanja chatbota #BOB, digitalnog asistenta koji pomaže korisnicima u sigurnijem korištenju interneta. Sigurnost na internetu zajednička je odgovornost, a mi u A1 Hrvatska ostajemo predani pružanju rješenja koja pomažu korisnicima da zaštite svoju privatnost i budu sigurniji online. Nastavit ćemo s ulaganjima i suradnjama koje digitalni svijet čine boljim i sigurnijim za sve“, izjavio je Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija.

Dostupnost novih digitalnih rješenja poput platforme Take It Down i chatbota #BOB-a, zajedno s kontinuiranom edukacijom u sklopu projekta #BoljiOnline, još je jedan dokaz predanosti A1 Hrvatska i CSI-ja stvaranju sigurnijeg internetskog okruženja. Za više informacija, posjetite #BoljiOnline ili kontaktirajte CSI help liniju 0800 606 606 za savjete i podršku.