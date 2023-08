Bing Chat je, osim Edgea, sada dostupan i na drugim preglednicima

Pola je godine otkako je Microsoft omogućio integraciju jezičnog modela GPT-4 u svoju tražilicu Bing, čime je nastao Bing Chat – alat s kojim možete pričati prirodnim jezikom, pretraživati Internet i općenito ga koristiti kao kombinaciju chatbota i tražilice. Povodom tog "polurođendana" objavljene su i neke zanimljive statistike.

Otvoren za sve

U samo šest mjeseci na Bing Chatu je tako ostvareno preko milijarde razgovora, a stvoreno je više od 750 milijuna ilustracija, kroz sustav potpomognut generativnim alatom DALL-E. Sljedeći korak za rast broja korisnika moga bi biti od presudne važnosti – naime, do sada se za Bingove dodatne mogućnosti toj tražilici moralo pristupati isključivo putem Microsoftovog internetskog preglednika Edge, što je mnogima bio ograničavajući faktor. Od sada, pak, proširena je podrška i za druge preglednike.

Do Bing Chata tako možete doći putem mobilnih ili desktop preglednika, na primjer kroz Chrome ili Safari. Iz Microsofta naglašavaju da će sve mogućnosti i dalje biti dostupne samo kroz Edge – primjerice, duži razgovori, pamćenje povijesti razgovora i slično. No, onima koji koriste druge preglednike sve osnovne opcije bit će na raspolaganju: one poput AI pretraživanja, sažimanja i "prepričavanja" rezultata ili stvaranja ilustracija kroz Bing Image Creator.

Podržano će biti i multimodalno pretraživanje, postavljanjem fotografija u prompt, kao nadopuna običnim tekstualnim naredbama.

