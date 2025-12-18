Edge olakšava isključivanje Copilot načina rada novim prekidačem

Microsoft u Edge Canary verziji testira novi prekidač koji korisnicima omogućuje jednostavno uključivanje i isključivanje Copilot načina rada izravno iz glavnog izbornika, bez potrebe za odlaskom u postavke

Microsoft testira novi, jednostavniji način za korisnike da upravljaju Copilot načinom rada unutar svog Edge preglednika. Promjena je trenutno vidljiva u Edge Canary verziji, gdje novi prekidač u izborniku omogućuje korisnicima da aktiviraju ili deaktiviraju Copilot način rada bez potrebe za pretraživanjem postavki.

Copilot način rada je specifičan način pregledavanja u Edgeu koji mijenja ponašanje preglednika. Kada je uključen, Edge prilagođava sučelje stavljajući Copilot u prvi plan. Nove kartice prate izgled usmjeren na Copilot, a značajke umjetne inteligencije dobivaju veći vizualni prioritet tijekom pregledavanja. Kada je isključen, Edge se vraća na svoj uobičajeni izgled i ponašanje. Poticaji za Copilot više nemaju prednost, a pregledavanje funkcionira kao i prije aktivacije ovog načina rada, čineći ga više zasebnim načinom rada nego pozadinskom značajkom.

Kako funkcionira novi prekidač

Do sada je upravljanje Copilot načinom rada zahtijevalo navigaciju kroz Postavke. S ovom promjenom, kako prenosi Windows Report, Edge dodaje prekidač za Copilot način rada izravno u izbornik s tri točke. Prekidač se pojavljuje na vrhu izbornika, nakon što se u Canary verziji omogući zastavica "Edge Copilot Mode More Menu Toggle". Odatle korisnici mogu trenutačno isključiti Copilot način rada i vratiti se normalnom pregledavanju. Microsoft testira više pozicija za ovaj prekidač, uključujući onu iznad stavke Postavke. Trenutačno se čini da je verzija na samom vrhu izbornika najaktivnija i funkcionalna, dok bi se alternativno pozicioniranje moglo pojaviti u kasnijim Canary verzijama.

Nakon što se Copilot način rada isključi, Edge može prikazati podsjetnik kada korisnik otvori novu karticu. Poruka poziva korisnike da "Pretvore Microsoft Edge u svoj AI preglednik pokretan GPT-5", nudeći pritom i jasan gumb "Ne sada". Ovo potvrđuje da Copilot način rada nije nametnut i može se ignorirati bez utjecaja na normalno pregledavanje, što sugerira da Microsoft želi da korisnici budu svjesni ove opcije, ali bez da ih prisiljava na njezino korištenje.

Napredne postavke i dalje dostupne

Prekidač u izborniku nije jedini način za kontrolu Copilot načina rada u Edgeu. Korisnici koji žele detaljniju kontrolu mogu posjetiti Postavke > AI inovacije, gdje Edge grupira opcije vezane za Copilot na jednom mjestu. Odavde korisnici mogu upravljati samim Copilot načinom rada, kontrolirati kako se ponaša nova kartica Copilota te pregledati povezane značajke poput Putovanja (Journeys) i Akcija (Actions). Ovaj odjeljak također uključuje postavke koje omogućuju korisnicima da detaljno upravljaju ponašanjem preglednika dok je Copilot način rada aktivan, nudeći dublji način prilagodbe iskustva u usporedbi s brzim prekidačem u izborniku.

Ovaj potez Microsofta pokazuje namjeru da AI značajke učini dostupnijima i transparentnijima. Istovremeno, naglašava se i njihova opcionalnost. Omogućavanjem lakog isključivanja, tvrtka poštuje korisnike koji preferiraju tradicionalno iskustvo pregledavanja, čime Copilot postaje koristan dodatak, a ne nametnuta obveza.