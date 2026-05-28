Tvornica koja ne spava

Sjećam se jedne večeri prije tri-četiri mejseca kada sam, vraćajući se s MWC-a u Barceloni, gdje su svi trubili o AI-ju, a malo tko zna što s njim zapravo napraviti, zasjeo za laptop s nakanom da automatizriram jedan zamoran, repetitivni posao koji mi je svaki put kad bih pisao recenziju nekog uređaja uzimao dva-tri sata života. Trebalo je prikupljati specifikacije s pet različitih izvora, usporedivati ih, provjeravati koliko se podudataju sa stvarnošću, pretvoriti ih u infobox standardiziran u Bugovom CMS-u... Dosadan, ali nužan posao kakav svaki tech urednik odrađuje u prosjeku barem jednom tjedno. Kreirao sam agenta u Claudeu, ostavio ga da radi, otišao na kavu – i kada sam se vratio, bio je gotov. Ne samo jednom. Svaki tjedan, odnosno svaki put kad mi je trebao, bez da ijednom otvorim browser, PDF, bilo što…