Filmovi, serije, nogomet i ChatGPT: što smo guglali u 2023. godini?

Već tradicionalno Google je krajem godine objavio svoju analizu najtraženijih pojmova unutar svoje internetske tražilice. Zahvaljujući alatu Google Trends i ove su godine izdvojili pojmove s najvećim rastom popularnosti tijekom godine, pa ih raspodijelili prema kategorijama i zemljama.

Njihove top ljestvice najpopularnijih pojmova za 2023. godinu tako pokazuju da je u cijelom svijetu, u kategoriji vijesti i događaja, najtraženiji bio rat u Izraelu i Gazi. Nakon njega slijede nestanak ronilice koja se bila uputila prema Titanicu i katastrofalni potres u Turskoj. Nakon toga su uragani Hillary i Idalia, koji su pogodili SAD.

Od živućih slavnih osoba, top 5 pretraga čine Damar Hamlin (igrač američkog nogometa), Jeremy Renner (glumac), Andrew Tate (kontroverzni influencer), Kylian Mbappé (nogometaš) i Travis Kelce (igrač američkog nogometa i novi partner Taylor Swift).

Glavni globalni trendovi 2023.

Tradicionalno je među najguglanijima uvijek i niz osoba koje su preminule u godini na izmaku, pa su se tako ove godine na tu ljestvicu nažalost svrstali Matthew Perry, Tina Turner, Sinéad O'Connor, Ken Block i Jerry Springer.

Kad je riječ o filmovima, najtraženiji je bio Barbie, a nakon nje, logično, Opeenheimer. U serijama globalni je pobjednik The Last of Us, među glazbenicima Shakira, od sportskih timova Inter Miami, a u videoigrama Hogwarts Legacy.

Podaci za Hrvatsku

Iako je Google opet trendove podijelio po geografskim područjima, ove godine (barem za sada) za Hrvatsku smo dobili tek top 5 ljestvice u tri kategorije. Tako doznajemo da je kod nas Oppenheimer u domeni filma nadmašio Barbie, najtraženiji sportski događaj bio je susret Dinama i AEK-a, a najtraženija serija ona iz susjedstva – Južni vetar: Na granici.

Nakon Dinamove utakmice, smjestila su se četiri ogleda nacionalne reprezentacije iz Lige nacija i kvalifikacija za Euro 2024. Među serijama smo, kao i ostatak svijeta, bili zainteresirani za The Last of Us i, neizbježno, barem jednu tursku sapunicu, koja se gotovo uvijek nađe pri vrhu ljestvice popularnosti. Ove godine tu čast dobila je serija Zlatni Kavez.

Goruća tema ove godine, gledajući pojmove povezane s tehnologijom, igrama i mobilim uređajima bila je umjetna inteligencija. Najtraženiji pojam u ovoj kategoriji bio je ChatGPT, kao i na Wikipediji, a slijede ga iPhone 15, Character ai, Hogwarts Legacy i Samsung Galaxy S23.

Među najtraženije pojmove u Hrvatskoj u svim kategorijama, uz već spomenute Oppenheimera i nogometne teme, ugurali su se Aleksandra Prijović, Izrael i aktualni pojam ove godine "kune u eure".

25 godina pretraživanja

Ove godine Google je proslavio svoj 25. rođendan, a tu prigodu obilježio je osvrćući se na trendove koji su potaknuli kolektivnu znatiželju tijekom tog razdoblja. Danas Google započinje proslavu 25 godina pretraživanja isticanjem najpretraživanijih ljudi, mjesta i stvari svih vremena. Pretraživanja su otkrila zajedničku znatiželju — diljem svijeta korisnici su često bili inspirirani istim trenucima i tražili iste odgovore.

Nogomet, najtraženiji sport na svijetu, i Cristiano Ronaldo, najtraženiji sportaš, pokazuju ljubav prema igri koja nadilazi granice. Status Taylor Swift kao najtraženijeg tekstopisca naglašava duboku povezanost koju ljudi osjećaju s njezinom glazbom, a time i jedni s drugima. Također, zajedničku humanost proizlazi iz najtraženijeg upitu "kako pomoći": kako pomoći ljudima. A emoji srca, najtraženiji emoji, otkriva još jednu univerzalnu temu: našu zajedničku potrebu za ljubavlju i razumijevanjem.