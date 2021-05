Google Photos: još samo dva tjedna besplatne neograničene pohrane fotografija

Neka vam ovaj članak posluži kao podsjetnik da se bliži rok za provjeriti stanje vašeg računa na Googleu, odnosno zauzeća prostora na kojem se nalaze mailovi s Gmaila, dokumenti na Google Driveu te fotografije na servisu Google Photos. Naime, još krajem prošle godine bilo je najavljeno da će neograničen prostor, inače dostupan za pohranu fotografija (do rezolucije od 16 megapiksela), 1. lipnja 2021. biti ukinut.

Svakom korisniku koji kod njih otvori račun dodjeljuje se 15 GB prostora, a od njega se ranije nisu oduzimale fotografije – no to će se za dva tjedna promijeniti. To znači da će se istih 15 GB dijeliti s drugim dokumentima na Google Driveu i poštom s Gmaila, a za sve preko toga bit će potrebno dokupiti dodatni prostor. Stanje vlastitog računa i dostupnog prostora možete obaviti na ovom linku ako ste prijavljeni na Google račun.

Što učiniti?

U naredna dva tjedna, imate li previše fotografija arhiviranih na Googleovom cloudu, morat ćete nešto od njih izbrisati kako biste imali dovoljno preostalog prostora za mailove i druge dokumente. Google vam višak fotografija neće brisati najmanje još dvije godine, ali će vam onemogućiti daljnje zauzimanje prostora za pohranu – sve nove fotografije koje uploadate smanjivat će dostupan prostor. Koristite li, dakle, Googleov račun aktivno i trebate prostora za ugodan svakodnevni rad, morat ćete se pobrinuti da zauzeće zadržite ispod 15 GB.

Ako vam je, pak, Google bio samo servis za pohranu fotografija na kojem imate stotine gigabajta materijala, za sada ne morate učiniti ništa – one će tamo biti dostupne još najmanje dvije godine, ali nakon što popunite 15 GB nećete moći dodavati nove.

Treća opcija, ona zbog koje je vjerojatno Google i krenuo u ograničavanje, jest pretplata kojom ćete moći proširiti dostupan prostor. 100 gigabajta prostora za pohranu mjesečno ćete, u sklopu pretplate na servis Google One, platiti 16 kuna. 200 GB košta 24 kune, a 2 TB 79 kuna mjesečno. Platite li paket unaprijed za godinu dana, i tu možete nešto uštedjeti, pa tako za godišnju pretplatu na 100 GB treba izdvojiti 139 kuna, za 200 GB 240 kuna, a 2 TB prostora u Googleovom oblaku koštat će vas 869 kn.

Koliko para toliko clouda

Hoću li ostati bez slika?

Google kaže kako ćete bez svojih dokumenata moći ostati tek nakon 1. lipnja 2023. godine, i to u samo dva slučaja. Prvi slučaj je da imate fotografije i dokumente koji ukupno premašuju limit besplatnog računa i ne izbrišete ih do navedenog datuma.

Druga mogućnost je da svoj Google račun (Gmail, Google Drive i Google Photos) ne posjetite dvije godine. U tom će slučaju on biti proglašen neaktivnim i bit će izbrisani svi dokumenti s usluga Gmail, Google Drive, Google Docs, ali i Sheets, Slides, Drawings, Forms, Jamboard i Sites.

Nakon 1. lipnja Google će na usluzi Photos ponuditi i alat, zasnovan na umjetnoj inteligenciji. On će vam moći predložiti fotografije koje su kandidati za brisanje (one manje kvalitetne, tamne ili mutne) i koje vam vjerojatno neće nedostajati ako ih se riješite.