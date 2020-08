Google priprema aplikaciju za backup iPhonea

Korisnici iPhonea i Googleovih servisa ne moraju se više oslanjati na iCloud za pohranu sigurnosne kopije svih podataka sa svojih mobitela. Uskoro će to moći učiniti i putem usluge Google One

Usluga Google One predstavljena je prije dvije godine, a od kraja 2018. dostupna je i u Hrvatskoj. Njezina je namjena, ako ste slučajno propustili, u jednom paketu cloud usluga objediniti sve Googleove usluge. Tako na jednom mjestu, i s jednom pretplatom, ovaj servis omogućava pohranu veće količine podataka u oblaku, obiteljske pakete, naprednu korisničku podršku i slično.

Po novome, pretplatnicima koji koriste iPhone Google One nudi i uslugu potpunog backupa uređaja. Ova usluga od prošle je godine bila dostupna korisnicima aplikacije Google One na Androidu, čak i onima koji ne plaćaju pretplatu već koriste samo besplatni paket usluga. Za backup se tada koristi dio od 15 GB besplatnog prostora za pohranu u oblaku, a tako će uskoro biti i za one s iPhoneima – sav sadržaj sa svojih mobitela moći će pohraniti u Googleov oblak.

Onima koji trebaju više od 15 GB za to, na raspolaganju je neka od opcija pretplate. Najjeftinija stoji 16 kuna mjesečno, a za nju se dobiva 100 GB dijeljenog cloud prostora za cijelu obitelj. Za 200 GB cijena pretplate je 24 kune mjesečno, dok opcija s 2 TB prostora stoji 79 kuna na mjesec.

Organizacija prostora u oblaku

Osim aplikacije za stvaranje sigurnosne kopije iOS uređaja, koja će na App Store biti postavljena uskoro, Google je predstavio i novu funkcionalnost aplikacije Google One. Ona se bavi organizacijom prostora za pohranu. Sve što imate spremljeno na Google Photos, Google Drive ili unutar Gmaila moći će biti pregledano na jednom mjestu (u aplikaciji ili na webu), a nepotrebno zauzet prostor bit će lako "počistiti" u nekoliko klikova.

Niti za ovu funkciju nije potrebno imati pretplatu – ista radi s bilo kojim osobnim korisničkim računom na Googleu.