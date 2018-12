Google One dostupan u Hrvatskoj za već od 16 kuna mjesečno

Ako ste korisnik Googleovih usluga možda ste ovih dana dobili e-mail s pozivom da se pretplatite na sve-u-jednome paket cloud usluga Google One

Naplatni paket cloud usluga koji objedinjava sve Googleove usluge na jedno mjesto – Google One – u SAD-u je lansiran u kolovozu ove godine s obećanjem da će uskoro biti dostupan i na drugim tržištima diljem svijeta. Slijedom toga, ovih je dana Google počeo obavještavati svoje korisnike u Hrvatskoj kako i oni mogu prijeći na paket Google One.

Prije svega, podsjetimo se što Google One nudi. Na jednom mjestu, i s jednom pretplatom, ovaj servis omogućava pohranu veće količine podataka u oblaku. Umjesto jednog, na istoj pretplati može biti aktivno do pet korisnika (na primjer članova obitelji), koji će dijeliti dostupan prostor na Google Driveu, Gmailu, Google Photos servisu i ostalima. Pretplatnici na Google One dodatno imaju pristup naprednoj korisničkoj podršci i razne druge pogodnosti poput raznih popusta za kupnju – putem Googleovih servisa, naravno.

Korisnici iz Hrvatske ovo će zadovoljstvo platiti 16 kuna mjesečno, što je ekvivalent američkoj cijeni od 2 dolara (+PDV). To je cijena osnovnog paketa u kojem se nudi 100 GB dijeljenog cloud prostora. Za dvostruko više, 200 GB, cijena pretplate je 24 kune mjesečno, dok će za 2 TB prostora trebati izdvojiti 79 kuna na mjesec.

Onima najzahtjevnijima nude se i napredne opcije: 10 TB za 809 kuna, 20 TB za 1.599 kuna te 30 TB za 2.399 kuna, sve na mjesečnoj bazi. Postojeći paket s 15 GB prostora u oblaku i namijenjen za samo jednog korisnika i dalje ostaje besplatan.