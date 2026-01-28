Google Search sada koristi Gemini 3 za pametnije AI odgovore

Google je nadogradio AI sažetke (AI Overviews) modelom Gemini 3 za bolje odgovore na složena pitanja te olakšao prijelaz iz sažetka u razgovor s umjetnom inteligencijom

Google je u rezultatima pretraživanja nadogradio svoje AI sažetke (AI Overviews) AI modelom Gemini 3 kako bi se dobivali bolji odgovari na složena pitanja. Nadogradnja omogućuje korisnicima i da s mobilnih uređaja izravno prijeđu iz AI sažetka u razgovor unutar Googleovog AI načina rada, bez potrebe za prebacivanjem na novu karticu ili započinjanjem pretrage ispočetka.

AI sažeci, kratki pregledi koji se pojavljuju iznad tradicionalnih rezultata pretraživanja, osmišljeni su kako bi saželi duge i nepregledne odgovore na komplicirana pitanja bez potrebe za klikanjem na brojne poveznice. Postavljanjem modela Gemini 3 kao zadanog za AI sažetke na mobilnim uređajima globalno, odgovori će, prema Googleu, postati pametniji, duži i bolje strukturirani.

Lakši prijelaz u razgovor

Iako su ti odgovori poboljšani, možda neće uvijek pružiti sve što tražite. Tu na scenu stupa veza između statičnih AI sažetaka i interaktivnog AI načina rada u Google Pretrazi. Najnovija nadogradnja olakšava prijelaz iz početnog sažetka u cjelovitu konverzaciju s umjetnom inteligencijom.

Prije, ako ste željeli pretvoriti sažetak u razgovor, morali ste kliknuti na karticu AI načina rada i ponovno započeti pretragu. Sada možete ostati unutar postojećih rezultata i nastaviti istraživati temu uz minimalne smetnje. U ranim testiranjima, kako navodi TechRadar, Google je otkrio da su korisnici prirodno željeli ovakva konverzacijska proširenja pretrage, umjesto da se zaustave nakon prvog odgovora koji je generirala umjetna inteligencija. Dok vam sažetak daje početnu točku, razgovor omogućuje da istražite svaki detalj bez pokretanja nove pretrage. Možete precizirati svoje pitanje, raspitati se o iznimkama ili čak zatražiti tablice i druge vizualne elemente unutar iste konverzacije.

Kontekst je ključan

Gemini 3 čini i brzi sažetak i dublji razgovor korisnijima. Google se nada da ćete, ako vaše istraživanje teme ne završi nakon prvog odgovora, moći zadovoljiti svoju znatiželju bez napuštanja njihovog okruženja. Kontekst je ovdje ključan. Pretraga je oduvijek služila za brze odgovore na jednostavna pitanja poput sportskih rezultata ili vremenske prognoze, no velika životna pitanja često su složena i nijansirana. Sposobnost postavljanja potpitanja i zadržavanja konteksta znači manje ponavljanja upita i manje potrebe za preoblikovanjem pitanja kako biste dobili suptilnije odgovore.

Naravno, neće svako pitanje biti bolje riješeno kroz razgovor. Googleov napor da koristi odgovarajući model za svaku situaciju, lakšim modelima za brze odgovore i modelom Gemini 3 za dublje upite, odražava tu ravnotežu. Postavlja se i pitanje točnosti. Bez obzira na to koliko dobro AI modeli rade, takozvane "halucinacije" se događaju, a dobro sročeni odgovori i dijalozi nisu od velike koristi ako su potpuno netočni.

Ipak, iskustvo pretraživanja pokazuje kako korisnici žele dobiti više odgovora na istom mjestu, bez prelaska u novi prozor ili program.