Mrtvi Internet

Na subredditu r/ClaudeAI, posvećenom Anthropicovu jezičnom modelu, korisnik pod pseudonimom Personal_Brilliant39 opisao je kako je, bez ikakvog plana, počeo eksperimentirati s izradom videa za YouTube koristeći isključivo alate temeljene na umjetnoj inteligenciji. Upotrijebio je Claude za pisanje scenarija – ubaciš grubu ideju i par natuknica pa dobiješ tekst koji zvuči kao da ga je napisao čovjek. ElevenLabs mu je poslužio za glasovnu naraciju, jer "ne podnosi zvuk vlastitog glasa, a ni drugi ne bi trebali", s čime se iznimno poistovjećujem. Za generiranje videa iskoristio je Magic Hour, a CapCut je odradio završnu montažu. Opisani radni proces je, prema autorovim riječima, "vrlo nesofisticiran" i u njemu "vjerojatno radi pola toga krivo". Pa ipak, kanal je blizu praga monetizacije, s tisuću pretplatnika i četiri tisuće sati gledanja, što je, čini se, iznenadilo i samog autora.