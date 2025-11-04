Google Street View odsad pokriva i Bosnu i Hercegovinu

Google je pokrenuo uslugu Street View u Bosni i Hercegovini, omogućivši virtualni obilazak gradova i UNESCO baštine nakon što su njihova specijalizirana vozila s kamerama prešla više od 30.000 kilometara

Google je službeno, rekli bismo i napokon, u svoju uslugu Street View uključio nama susjednu Bosnu i Hercegovinu. Time se ova zemlja pridružila skupini od preko 110 država u kojima korisnici preko Interneta mogu virtualno istraživati lokalne ulice, krajolike i znamenitosti.

Street View u BiH, kao i u ostatku svijeta, omogućava panoramski pogled na brojne lokacije, a lansiranju je prethodilo opsežno snimanje terena. Googleova vozila specijalizirana za snimanje u 360° za Street View prešla su više od 30.000 kilometara diljem Bosne i Hercegovine, bilježeći snimke ključnih urbanih središta i prometnica koje ih povezuju.

Istraživanje gradova i baštine

Među gradovima čije su ulice sada dostupne za virtualno istraživanje nalaze se Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica, Bijeljina i Trebinje. Osim gradskih središta, Street View obuhvaća i neke od najvažnijih kulturnih i povijesnih znamenitosti zemlje. U glavnom gradu Sarajevu moguće je virtualno obići Vijećnicu, prošetati Baščaršijom, vidjeti fontanu Sebilj te Latinsku ćupriju, kažu iz Googlea.

Most Mehmed-paše Sokolovića Google Street View

Poseban fokus stavljen je na lokacije pod zaštitom UNESCO-a. Usluga tako uključuje detaljne snimke Starog mosta u Mostaru te mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. Obuhvaćene su i srednjovjekovne nekropole stećaka u blizini Stoca. U Banjoj Luci korisnici mogu istražiti tvrđavu Kastel na obali rijeke Vrbas te Saborni hram Krista Spasitelja. U Trebinju je, uz Arslanagića most, snimljena i Hercegovačka Gračanica, smještena na brdu s kojeg se pruža pogled na grad.