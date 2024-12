Apple Maps i na webu nudi Look Around, svoju verziju Street Viewa

Apple Maps - Look Around

Nova mogućnost stigla je u Apple Maps za web, čime taj servis postaje sve ozbiljnijom konkurencijom daleko popularnijem i šire prihvaćenom Google Mapsu. Iako je zadan na Appleovim mobilnim uređajima, mnogi i dalje na njima preferiraju Googleove karte, dok na webu Apple Maps donedavno uopće nije bio dostupan. To se promijenilo ovoga ljeta, kad je lansirana beta inačica Appleovog kartografskog servisa za internetske preglednike, kojoj se može pristupiti i bez da imate uređaj na nekom njihovom operacijskom sustavu.

Pokrivena je i Hrvatska

Apple Maps i dalje je u beti, no dodaju mu se nove funkcionalnosti. Možda najzanimljivija pridodana je ovih dana, naziva se Look Around, a najjednostavnije ju je opisati kao konkurenta Googleovom servisu Street View. Apple je također obišao mnogo država svijeta svojim automobilima te snimio ceste, šetnice, trgove i ulice u 360°, pa sve to integrirao u svoje karte. Dosad je takav pogled iz perspektive vozača ili pješaka bio rezerviran samo za Appleove aplikacije, no po novome mu se može pristupiti i preko weba, na ovoj adresi.

Sučelje je slično Googleovom, s nešto manje opcija i možda manje intuitivno na prvo korištenje (ili je samo riječ o navici), no karte su ažurne, a snimke s cesta prilično kvalitetne. Opcija Look Around pokreće se klikom na ikonu dalekozora u donjem lijevom uglu. Uz Hrvatsku, snimkama s cesta pokriven je i ostatak Europske unije, kao i Kanada, Japan, Australija, Ujedinjeno Kraljevstvo te određena područja SAD-a.

Apple Maps

Servis je i dalje u fazi javne bete, pa je za očekivati i poneku poteškoću u njegovom radu. Podržani su preglednici Safari, Chrome, Edge i Firefox, neovisno o OS-u.

Kad je riječ o ostalim uslugama Appleovog kartografskog servisa, za Hrvatsku su dostupne sve uobičajene funkcije: navigacija, razgledavanje, popis radnji u blizini, prometne informacije, podaci o javnom prijevozu, lokacije policijskih kamera, ograničenja brzine, kao i standardni topografski ili satelitski prikaz.