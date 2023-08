Koliko kupujemo "online"?

Moje iskustvo je doista raznoliko. Ovisno gdje i što kupujem. Iskreno, meni nije problem prilagoditi se dizajnu svake web-trgovine, svjesna sam da kupnja može biti riskantna, pa sam i na to spremna. Ali način kako se naručena roba dostavlja i kakva se roba dostavlja je meni, najveći problem online kupnje. Dojam mi je kako kod pojedinih online trgovina kupac prestaje biti važan onoga momenta kada plati kreditnom karticom. Kao da trgovci budu namireni zaključenom online transakcijom i smatraju da su ostvarili svoj cilj, a onda kreće zezanje oko datuma dostave. Isto tako, ponekad artikli budu oštećeni pa ih se mora vraćati što je, kako sam već spomenula, prilična neugoda svakoga kupca. Počinju pitanja: gdje vratiti, kome i kako? O tome bih mogla napisati cijeli roman. Mogu reći da sam s 50% online trgovina od kojih sam naručivala imala prepiske emailom oko dostave ili oštećenih proizvoda. Neki napišu da je vrijeme dostave 2-12 radnih dana i kada taj termin prođe oni se ne javljaju niti se ispričavaju. A kada ih kontaktirate onda kažu "mi se ispričavamo, gužva nam je" i to je to. I to može trajati i trajati dok vam ne dostave artikle.

Proučavala sam pravilnike koje davatelji usluga web-trgovine stavljaju na svojim stranicama i nigdje se u tim pravilnicima ne spominje kako pristaju na odštetu ako zakasne s dostavom. Mislim da taj dio treba biti bolje reguliran samim Zakonom o zaštiti potrošača. Jer ovako nedefinirana dostava spada u obmanjivanje kupaca. Onda kada konačno krene dostava tada ima onih dostavnih službi koje vam se ne najave SMS porukom ili emailom barem dan prije dostavnog termina, nego njihov dostavljač zove na telefon u 8 ujutro i kaže "ja sam na vašoj adresi". Ispada da neki trgovci ili dostavne službe misle kao da smo svi stalno doma i ne idemo raditi nego čekamo dostavu u svako doba. Znalo se dogoditi da dobijem SMS poruku o dostavi sutradan nakon što je pošiljka već isporučena. Isto tako, nekada imam osjećaj kako neke online trgovine šalju dostavom oštećene artikle pa "ako prođe kod kupca, prođe", onaj poznati app.

Naravno da ima i onih koje bih rado pohvalila jer rade brzo i profesionalno i pošiljka vam stigne kvalitetna, lijepo zapakirana brzinom svijetlosti. Tada budem sretna jer znam koliko vremena sam uštedila i mogu se posvetiti drugim stvarima. Mislim da bi bilo dobro osnovati web-stranicu "pohvala i pritužbi" za sve lokalne web-trgovine gdje će im se ocjenjivati kvaliteta dostave i dostavljene robe. To je nešto što nam fali pa bi se možda ipak neki trgovci malo više potrudili. Trgovci većinom imaju tu rubriku pohvala i pritužbi na svojim web stranicama ali ipak te stranice oni moderiraju i ne znam koliko su objektivni.

Tako da, kako sam na početku rekla, iskustva su doista različita i čini mi se da se trgovci trude poboljšati usluge. Ipak, s obzirom da neki trgovci ovise o dostavnoj službi, jer nemaju organiziranu svoju dostavu, onda su i oni ponekad nemoćni i kada se dogode problemi upućuju nas na dostavu. Mi, kao kupci, ne bi se trebali zamarati time tko je kome dostavna služba nego svoj proizvod dobiti neoštećen i u obećanom roku.