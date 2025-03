Nekim pretplatnicima YouTube Premiuma omogućeno je s prijateljima dijeliti sadržaje bez reklama

YouTube je u nekoliko zemalja počeo testirati zanimljivu taktiku, kojom žele više ljudi privući na plaćanje pretplate na svoju uslugu YouTube Premium. Budući da je glavna prednost pretplate uživanje u video sadržajima bez reklama, postojećim je pretplatnicima omogućeno s prijateljima podijeliti pojedini video – na način da će ga primatelj linka moći pogledati bez reklama. Tako će i oni koji ne plaćaju premium uslugu moći dobiti dojam kako je to koristiti je, pa se u ovom video servisu nadaju da će to potaknuti nove korisnike na plaćanje pretplate.

Privremeni Premium

Opcija je trenutačno u obliku eksperimenta dostupna odabranim pretplatnicima na tržištima Argentine, Brazila, Kanade, Meksika, Turske te Ujedinjenog Kraljevstva. Svaki pretplatnik iz tih zemalja ima opciju do deset puta na mjesec podijeliti link na video sadržaje s onima koji nisu pretplatnici. Takvi "poklonjeni" linkovi omogućit će reprodukciju samo tog sadržaja bez reklama, a svaki link omogućava deset pregleda.

Dijeljenje sadržaja koji se inače naplaćuje, korištenjem sličnih linkova, već omogućavaju neki izdavači internetskih sadržaja, poput Washington Posta, The Atlantica, New York Timesa, Financial Timesa, The Economista ili Bloomberga. I kod njih je riječ o strategiji za širenje baze pretplatnika, budući da oni koji to trenutačno nisu uz takve linkove mogu nakratko "zaviriti" iza paywalla.

Iz YouTubea kažu da je to odličan način za doživjeti iskustvo bez reklama, ali i da je opcija dijeljenja videa oslobođenih marketinškog "tereta" tek dodatna pogodnost za pretplatnike i može biti ukinuta u bilo kojem trenutku. Isto tako, nije poznato hoće li ova opcija biti dostupna i gledateljima iz ostalih zemalja. To možda niti u vodstvu servisa još ne znaju, barem dok ne završi ovaj trenutačni ograničeni eksperiment.

Za dijeljene videa, onima kojima je to omogućeno, uz tipku "Share" na raspolaganju je i opcija "Share ad-free", koja će generirati poklon link. Jedino ograničenje kod gledanja takvog videa jest da i njegov primatelj mora biti prijavljen na YouTube kako bi ga doživio bez reklama.