Nova Googleova ideja koja bi trebala zamijeniti kolačiće – Topics

Googleu polako istječe vrijeme do roka koji su si sami zadali – do kraja sljedeće godine najavili su, naime, da će u svojem internetskom pregledniku Chrome ukinuti podršku za vanjske kolačiće (third-party cookies). Isprva su najavljivali da će ih zamijeniti funkcijom Privacy Sandbox, koja bi trebala omogućiti da izdavači i dalje nastave zarađivati od ciljanih oglasa na webu. No, kako je industrija digitalnog oglašavanja (od koje Google živi) imala zamjerke, ovaj je potez bio odgođen za kraj 2023. godine.

Ipak, tehnologija na kojoj se Privacy Sandbox u originalu zasnivao, poznata kao Federated Learning of Cohorts (FLoC), ipak neće zaživjeti unutar Chromea kako je bilo najavljivano. Google je sada predstavio novi plan – ista mu je namjera, ali je izvedba drugačija.

Topics

Opis Topicsa, inovacije koja će zamijeniti kolačiće, kaže kako je riječ o rješenju koje će i dalje štititi privatnost korisnika na Internetu, ali će istodobno omogućavati web stranicama da im prikazuju relevantne (čitaj: ciljane) oglase. Umjesto da korisniku na računalo naseli kolačić i prati ga putem njega, Topics će imati zadatak, kako mu i samo ime kaže, pratiti teme o kojima korisnik čita i s kojima su vezane stranice koje posjećuje.

Tako će korisnici biti grupirani prema sadržajima koji ih zanimaju, a oglasi će im se prikazivati na temelju tako zabilježenih preferencija. Teme o kojima se govori bit će općenite, kao što su "sport", "fitness", "putovanja", a osvježavat će se na tjednoj bazi. Oglasi će se prikazivati prema temama koje su korisnika zanimale u posljednja tri tjedna, a sve zabilježene teme starije od toga će se brisati. One će biti sačuvane na samom uređaju korisnika, a prilikom posjete s webovima (tj. oglašivačima) će se dijeliti samo tri odabrane teme, po jedna iz protekla tri tjedna. To bi trebalo biti dovoljno informacija za prikazivanje ciljanih oglasa, uz zadržavanje privatnosti.

Google obećava i kako će teme biti posložene na način da nemaju "ugrađene" preferencije koje bi se ticale rase ili roda, kako bi se izbjeglo osjetljivo kategoriziranje korisnika. Za razliku od FLoC metode, nova tehnologija neće omogućiti niti "fingerprinting", odnosno detaljnije identificiranje korisnika.

Iz Googlea kažu kako će uskoro započeti s testiranjem ove metode praćenja korisnika, kako bi dobili povratne informacije iz industrije, i bili spremni za implementaciju do kraja 2023. godine.