Premalo vam je jedan Wordle na dan? Evo nekoliko sličnih igara i derivata

Klonovi, lokalizirane inačice, pa čak i one specijalizirane samo za opscene riječi – sve se to može pronaći posljednjih dana na Internetu, otkako je glavni hit postala malena viralna igra s riječima Wordle

Vjerojatno ste posljednjih dana ili tjedana čuli za Wordle, možda ste ga i sami zaigrali i postali ovisni, pa vam je predugo čekati 24 sata da se na njemu pojavi novi zadatak. Najzagriženijim ljubiteljima ove nove internetske senzacije sada se već nudi nekoliko zanimljivih mozgalica koje su varijacije na temu originala. Ako ste među onima koji imaju volje, želje i vremena pogađati više riječi svakog dana, donosimo pregled sličnih zabavnih internetskih igara.

Original – Wordle

Prije svega, navodimo ovdje link na originalni Wordle, kako ne bi bilo nedoumica oko toga na kojoj se adresi nalazi igra koja je pokrenula maniju.

Hrvatske lokalizacije – Riječek i Rječkaš?

Nedugo nakon što je Wordle zaludio svijet, pojavila se i prva njegova verzija s pogađanjem riječi na hrvatskom jeziku. O igri Riječek već smo pisali, a u međuvremenu je njezin autor u nju dodao i slova dž, lj i nj, kako ih se ne bi moralo brojati kao dva znaka.

Potom se, ovoga tjedna, pojavila i druga lokalizirana verzija. Njezino je ime Rječkaš?, a izgleda nešto dorađenije od Riječeka, s nešto atraktivnijim animacijama koje su više nalik originalu. Dakako, i ova verzija nudi dijeljenje rezultata na društvenim mrežama putem sada već vrlo prepoznatljivih obojanih kvadratića i ograničena je na samo jednu zagonetku na dan.

Hrvatski, engleski ili prostački - princip je isti, sve su ostalo nijanse

Apsurdno težak – Absurdle

Absurdle je engleska inačica Wordlea, zasnovana na istoj mehanici igranja, no s bitnom razlikom. Ovu igru možete igrati koliko god puta želite, a ona će svoju tajnu riječ svaki puta prilagođavati vašoj igri, kako biste je što teže pogodili. Drugim riječima, ovdje nije riječ o pravoj zagonetki već o igri "lovice", u kojoj će vam točan odgovor bježati što je duže moguće, poštujući pravila igre. Tako će prva upisana riječ ovdje biti uvijek potpuno promašena, a kako upisujete nove pokušaje, sustav će mijenjati riječ koju je "zamislio", uz zadržavanje do tada pogođenih slova. Za razliku od originalnih šest dozvoljenih pokušaja, Absurdle ih nudi beskonačno mnogo, do pogotka.

Dvostruko teži – Dordle

Izrađen na istom principu kao i pravi Wordle, Dordle će od vas zahtijevati da u sedam pokušaja istodobno pogodite čak dvije različite riječi. Ako ste mislili da je neka od ranijih varijanti teška i zahtijeva razmišljanje, ova će od igrača tražiti maksimalni angažman, koncentraciju i kombinatoriku.

Pomalo neprimjeren – Lewdle

Još jedna zabavna engleska varijanta Wordlea je i Lewdle. Igra je potpuno identična izvornoj, nudi jednu zagonetku na dan, ali joj je fond riječi – nepristojan. Pojednostavljeno, pogađat ćete koju je nepristojnu petoslovnu riječ igra zadala tog dana.

Najobičniji prostak – Sweardle

Još nepristojniji, ali možda baš zato i zabavniji, od Lewdlea je Sweardle. Ovdje je potrebno pogoditi dnevnu zagonetku koja se sastoji od psovke duge četiri slova, ali su dozvoljena samo četiri pokušaja, s obzirom, dakako, na značajno ograničeni engleski prostački vokabular (početi igru slovom F čini se kao dobar savjet).