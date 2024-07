Promjena koja bi mogla "slomiti" Internet: Linkovi servisa goo.gl neće više raditi

Google je poznat po tome da svoje proizvode i usluge vrlo često šalje na "groblje" digitalnih servisa – na njemu se trenutačno nalazi čak 295 servisa koje je Google ugasio, napustio ili na drugi način učinio nedostupnima. Na tom se popisu od 2019. godine nalazi i servis za skraćivanje URL-ova goo.gl, koji je ugašen nakon devet godina rada. Ipak, nakon njegovog gašenja, svi dotad kreirani skraćeni linkovi ostali su aktivnima i o tome se nije previše polemiziralo – sve do sada.

Godinu dana za prilagodbu

Iz Googlea sada stiže vijest koja bi mogla "slomiti" Internet, a vezana je uz ugašeni servis goo.gl. Naime, od sljedeće godine svi likovi skraćeni putem tog servisa postat će neaktivni, najavljeno je na službenom developerskom blogu kompanije.

Skraćivanje linkova od gašenja servisa provodi se tehnologijom Firebase Dynamic Links, servisa za skraćivanje ima napretek, pa su u Googleu prije pet godina smatrali da njihov servis nije potreban. Sada, pak, smatraju da niti stari linkovi, kreirani za života servisa goo.gl, više nisu svijetu potrebni: "Došlo je vrijeme da ugasimo i taj dio", kažu.

Obavijest koja će dočekati posjetitelje goo.gl linkova

Gašenje će biti obavljeno postupno. Već od sljedećeg tjedna, 23. kolovoza, posjetitelji koji kliknu na neki od servisom goo.gl kreiranih linkova dobit će obavijest o tome da će on uskoro postati neaktivan. Krajnji datum ukidanja usluge bit će za godinu dana, točnije 25. kolovoza 2025. godine. Iskakanje obavijesti trebalo bi dovesti do toga da svi developeri i korisnici shvate da se oslanjaju na uskoro ugašene linkove, odnosno da imaju dovoljno vremena promijeniti ih.

Iako će oni to vjerojatno učiniti tamo gdje je to moguće, preusmjeriti svoje stranice putem ostalih linkova i servisa, potencijalno milijuni skraćenih URL-ova na društvenim mrežama i brojnim internetskim stranicama mogli bi odjednom prestati raditi i dovesti do raznih posljedica. "Razumijemo da će tranzicija dovesti do određenih neugodnosti", kažu iz Googlea i upućuju sve da se s problemima jave njihovom odjelu Firebase podrške.