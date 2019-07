Slanje velikih datoteka i putem Dropboxa

Mnoštvu usluga za slanje velikih datoteka putem Interneta od sada se priključuje i Dropbox sa svojim servisom Dropbox Transfer. Svim svojim korisnicima ova je kompanija omogućila slanje dokumenata "teških" do 100 gigabajta uz samo nekoliko klikova – sve što je potrebno jest odabrati dokumente (lokalno ili na Dropboxovom oblaku) te upisati e-mail adresu primatelja. Osim slanja putem e-maila sadržaj je moguće drugima dati na raspolaganje slanjem linka.

Usluga se razlikuje od čistog dijeljenja datoteke u oblaku s drugim korisnicima po tome što u ovom slučaju nije potrebno da primatelj ima račun na Dropboxu, te po činjenici da se šalje kopija datoteke, dok original, ma gdje se nalazio, ostaje netaknut. Dodatno, u slučaju slanja dokumenata na ovaj način, pošiljatelj ima uvid u podatak o tome je li, i kada, primatelj preuzeo poslane mu datoteke.

Pošiljatelj može postaviti i vrijeme nakon kojega će link za preuzimanje isteći (7, 30 ili 90 dana), te kontrolirati pristup sadržajima dodavanjem sigurnosne lozinke. U slučaju poslovnih korisnika, svima je omogućeno dodati "profesionalni štih" svojim transferima, pa je za svako slanje datoteka moguće stvoriti posebnu stranicu koja će se otvoriti prilikom downloada. Ona može biti dekorirana pozadinom i logotipom kompanije, čime će transfer datoteka primatelju izgledati ljepše i neupitno će biti povezan s pošiljateljem.

Ovisno o planu pretplate, korisnici će imati mogućnost slati različite veličine datoteka: oni s besplatnim računima bit će ograničeni na 100 MB, Plus korisnici će moći slati do 2 GB, a poslovni datoteke do spomenutih 100 GB. Usluga Dropbox Transfer još uvijek je u beta fazi i dostupna je odabranim korisnicima Dropboxa, no uskoro će biti omogućena svima – za njezino korištenje moguće se predbilježiti na ovom mjestu.