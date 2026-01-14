Starlink u borbi protiv iranske cenzure: Trump ponudio podršku Musku

Dok se SpaceX bori s iranskim ometanjem signala usred gušenja prosvjeda, predsjednik Trump kontaktirao je Elona Muska kako bi podržao napore za osiguravanje slobodnog protoka informacija

Američki predsjednik Donald Trump kontaktirao je Elona Muska vezano za osiguravanje pouzdanijeg rada Starlinka u Iranu, kao odgovor na potpunu internetsku blokadu koju provodi iranska vlada. Ovaj potez uslijedio je dok se SpaceX, operater Starlinka, već aktivno bori s problemom, navodi Ars Technica.

Iran je prošlog tjedna prekinuo internetske veze i telefonske linije dok je vlada provodila nasilno gušenje protuvladinih prosvjednika, a prema brojnim izvješćima, ubijeno je na tisuće ljudi. Starlink nije u potpunosti onemogućen, no vladina tehnologija za ometanje signala, prema navodima Ars Technice, uzrokuje gubitak paketa podataka između 30 i 80 postotaka, što uslugu čini izrazito nestabilnom.

Igra mačke i miša s iranskim vlastima

Čini se da SpaceX već danima pokušava zaobići ometanje. NasNet, grupa koja pomaže Irancima u pristupu Starlinku, objavila je u subotu na društvenoj mreži X da je u suradnji s tehničkim timom Starlinka provela ažuriranje koje je smanjilo gubitak paketa na otprilike 10 postotaka. Međutim, grupa je dostupnost usluge opisala kao "stalnu igru mačke i miša; stoga se uvjeti mogu ponovno promijeniti ili čak pogoršati".

Predsjednik Trump je u nedjelju novinarima u zrakoplovu Air Force One izjavio kako želi da Starlink bude dostupan u Iranu. "Možda ćemo uspjeti pokrenuti internet, ako je to moguće. Možda ćemo razgovarati s Elonom, jer kao što znate, on je vrlo dobar u takvim stvarima, ima vrlo dobru tvrtku", rekao je Trump. U ponedjeljak je tiskovna tajnica Bijele kuće, Karoline Leavitt, potvrdila da je Trump "razgovarao s Elonom" o internetskim uslugama u Iranu.

SpaceX-ova satelitska internetska usluga koristi se tijekom prosvjeda unatoč tome što iranska vlada nikada nije odobrila rad Starlinka, čineći posjedovanje i korištenje usluge ilegalnim. Vlasti su tijekom vikenda započele s pretragama i zapljenom Starlink antena u zapadnom Teheranu. Zanimljivo je da je još 2022. godine, tijekom prethodnog vala prosvjeda, tadašnja Bidenova administracija izdala opću licencu koja američkim tvrtkama omogućuje pružanje internetskih usluga Irancima.

Gotovo potpuni prekid veze sa svijetom

Ometanje signala od strane iranske vlade postalo je sofisticiranije, s posebnim naglaskom na degradaciju odlaznog prometa (upload), što korisnicima otežava distribuciju informacija te slika i videozapisa prosvjeda. "Vjerujem da koriste alate za ometanje vojne razine kako bi ometali radiofrekvencijske signale, posebno ciljajući bilo kakve videozapise, sadržaj ili izvješća koja dolaze iz Irana", izjavio je Ahmad Ahmadian, izvršni direktor američke neprofitne organizacije Holistic Resilience.

Grupa za nadzor interneta NetBlocks izvijestila je da je internetski promet u Iranu "efektivno pao na nulu". Njihovi podaci pokazuju da je povezanost Irana s vanjskim svijetom ostala na oko jedan postotak uobičajene razine. "Iran je sada izvan mreže već 120 sati. Unatoč tome što se neki telefonski pozivi sada uspostavljaju, ne postoji siguran način komunikacije, a javnost ostaje odsječena od vanjskog svijeta", objavio je NetBlocks. Slične zaključke iznio je i Cloudflare, navodeći da je zemlja i dalje gotovo u potpunosti odsječena od globalnog interneta.

Unatoč svim poteškoćama, američki izvori procjenjuje da više od stotinu tisuća ljudi u Iranu već koristi Starlink kako bi imali pristup Internetu. Budući da Vlada ne može u potpunosti to blokirati, koristi zabrane i bankarske sankcije kako bi korisnicima unutar zemlje izuzetno otežala plaćanje pretplate. Kao odgovor na to, grupa NasNet objavila je da je, nakon tjedana pregovora sa Starlinkom i američkim vlastima, usluga sada dostupna besplatno. "Sve što trebate učiniti je uključiti uređaj", poručili su korisnicima, uz savjet da ne zaborave na fizičku kamuflažu, skrivanje IP adrese i promjenu imena bežične mreže.