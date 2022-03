Startup želi osigurati brzi internet na Mjesecu do 2024. godine

Aquarian Space se pohvalio kako je dobio 650.000 dolara za razvoj širokopojasne internetske veze koja bi povezivala Zemlju, Mjesec, možda čak i Mars. Svoj prvi lunarni sustav ovaj startup namjerava postaviti prije 2024. godine.

Satelitske mreže

Iako se na lansiranje svemirskih misija u znanstvene svrhe troše milijarde, zbog ograničenih komunikacijskih sposobnosti u međuplanetarnom prostoru može se prenijeti samo djelić vitalnih znanstvenih podataka koje prikupljaju postojeći sateliti. U Aquarian Spaceu su uvjereni da se "može i bolje".

Solnet bi koristio satelitske mreže za prijenos podataka pri brzinama od 100 megabita u sekundi

Njihov Solnet sustav koristio bi satelitske mreže velikih brzina za prijenos podataka pri brzinama od 100 megabita u sekundi. Startup se ne razbacuje specifikacijama, ali zna se da surađuju s američkim partnerima iz NASA-inog programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Riječ je o programu potpore privatnog sektora u izradi strojeva za lunarne misije Artemis.

High-Speed Internet for The Solar System: Aquarian Space https://t.co/Qo3e3GzGEl — exterrajsc.com (@exterrajsc) March 22, 2022

Lunarna ekonomija

"Prošle godine na Mjesecu i oko njega nalazilo se 13 landera, orbitera i rovera", objašnjava Kelly Larson, izvršna direktorica Aquarian Spacea, najavljujući da će ih do 2030. biti oko 200. Oko njih izgradit će se čitava lunarna ekonomija vrijedna više milijardi dolara. No, da bi se to doista i dogodilo, kaže ona, trebaju nam čvrste i pouzdane komunikacije Zemlja-Mjesec.

Četveročlana posada civilne misije Polaris Dawn

Dakako, Aquarian Space nije jedina tvrtka koja gradi svemirsku komunikacijsku infrastrukturu. SpaceX je nedavno dobio javnu pohvalu za korištenje svojih internetskih satelita Starlink kako bi pomogao ljudima u Ukrajini da ostanu povezani i nakon ruske invazije. Ista mreža satelita uskoro će biti testirana za svemirsku komunikaciju potpuno civilne misije Polaris Dawn.

NASA upozorava

NASA je, međutim, upozorila da Starlink astronomima može otežati otkrivanje potencijalno katastrofalnog asteroida koji bi jurio prema Zemlji. Aquarian Space pak tvrdi kako će njegovi sateliti pružiti podatke o planetarnoj obrani, uključujući otkrivanje asteroida, i sudjelovati u Programu osviještenosti o svemirskim situacijama (SSA).

Riječ je o inicijativi Europske svemirske agencije namijenjene pružanju pravovremenih i preciznih informacija o svemirskom okruženju, posebno opasnostima kako u orbiti, tako i u zemaljskoj infrastrukturi.

Aquarian Space se doista mora potruditi želi li biti drugačiji od Starlinka i SpaceX-a, NASA-inog najvećeg partnera posljednjih godina. Pomaganje u sprečavanju uništenja civilizacije na Zemlji dobar je početak.