YouTube je 'rođen' prije točno 20 godina simpatičnim videom u zoološkom vrtu

Prije točno 20 godina, 23. travnja 2005., Internet je dobio novo mjesto za dijeljenje videozapisa koja će u narednim godinama potpuno promijeniti način na koji konzumiramo sadržaj – YouTube. Toga dana nije bilo ni traga današnjim megaprojektima, produkcijskim timovima, niti kreatorima s milijunskim budžetima. YouTube je tada bio jednostavno digitalno igralište za sve i doslovno je sve počelo s jednim kratkim videom pod nazivom "Me at the zoo".

U tom prvom videu, suosnivač YouTubea, Jawed Karim, stoji pred slonovima u zoološkom vrtu u San Diegu i s nevještim entuzijazmom objašnjava kako "oni (slonovi) imaju stvarno, stvarno, stvarno duge... surle, što je cool." Kako je bilo riječ o samim počecima, nije bilo montaže, glazbe ni efekata, ali je takav "sirovi pristup" očito bio dovoljan.

Naime, samo nekoliko sati kasnije pojavljuju se novi videozapisi i YouTube je bio otvoren za apsolutno sve koji su se u njemu htjeli okušati.

Danas je YouTube daleko od te početne skromnosti. Broji preko dvije milijarde korisnika mjesečno, u vlasništvu je Googlea i generira milijarde dolara godišnje. Na njemu svoje karijere grade tisuće kreatora sadržaja u praktički svim mogućim nišama pa se tako YouTube zaista može pohvaliti širokim rasponom videa za sve.