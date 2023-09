Benoit Burette, TP Vision: nudimo malo modela slušalica, ali trudimo se da budu kvalitetni

Na događanju TP Vision Live u Barceloni smo ovoga mjeseca imali prilike iskušati nove proizvode TP Visiona, televizore marke Philips te slušalice, koje na tržište stižu pod markom Philips Fidelio. Tu smo prigodu iskoristili i za intervju s voditeljem njihovog odjela za istraživanje i razvoj te strategiju u audio segmentu, Benoitom Buretteom.

Od njega smo prvo čuli analizu tržišta slušalica, koje u svijetu raste (ovisno o regiji) i po dvoznamenkastim stopama, uz segment true wireless, koji je pokretač tog rasta. Prošle je godine tako bilo prodano oko 553 milijuna proizvoda u ovoj kategoriji, s izraženim rastom vrijednosne prodaje od 9% globalno. To, dakle, govori da se kupci sve češće odlučuju za skuplje modele. Projekcije kažu da će u svijetu 2026. biti prodano više od 800 milijuna pari slušalica. Vrijednost tržišta u 2022. iznosila je 52,1 milijardu dolara, a te 2026. mogla bi dosegnuti i 82 milijarde. Europa i Sjeverna Amerika bit će predvodnici rasta. Ti podaci bili su nam dovoljan šlagvort za nastavak razgovora…

Kako vidite trenutačno stanje na tržištu audio proizvoda?

U kontekstu cijelog tržišta, za koje imamo podatke, vidimo da projekcije kažu da će tržište rast po značajnim stopama i u komadnoj i u vrijednosnoj prodaji. Razlozi za to su višestruki. Primjerice, tehnologije postaju sve bolje i pristupačnije, pa korisnici pronalaze sve više primjena za razne oblike slušalica. Neki ih tako počinju koristiti pri trčanju, vožnji bicikla, ili pak da se izoliraju dok rade od kuće. Jednom kada novi korisnici probaju slušalice, bile one naglavne ili true wireless, pa shvate da su im pogodne za određenu svrhu, lako će se naviknuti i nastaviti ih koristiti. Time će tržišna penetracija i u narednim godinama rasti, uz sve veći udio TWS slušalica, koje imaju brojne prednosti.

Koje marke smatrate svojim izravnim konkurentima?

To bi definitivno bio Sony s modelom XM5, kao i ostalima iz ponude naglavnih slušalica. Oni su cjenovno ipak nešto više pozicionirani od nas, pa tu smatram da naš novi model Fidelio T2 ima dobru poziciju. Mislim da je odlično što smo ga uspjeli plasirati na tržište po cijeni od 279 eura, jer smo jeftiniji od glavnih konkurenata (Sonyja, Bosea, naravno i Applea). Nadamo se da ćemo nižom cijenom privući kupce i kompenzirati nedostatak "imidža", na čijem razvoju još radimo.

Spomenuli ste Fidelio T2. Što te slušalice razlikuje od prethodnika, T1?

Slušalice su potpuno različite. Kada smo radili na T1, nismo mnogo pozornosti pridavali tome koliko brzo možemo izaći na tržište, pa nam je razvoj trajao daleko duže nego je očekivano. Budući da se dizajn "zaključava" u ranoj fazi projekta, rekao bih da smo s njima izašli možda i godinu dana prekasno. Tako je proizvod tehnički kaskao za tadašnjim konkurentskim rješenjima dostupnima na tržištu. To nas je "poguralo" da ubrzamo razvoj T2, odnosno da s njime počnemo čim je T1 lansiran, kako bi novi proizvod bio relevantniji kada se pojavi u prodaji. Mnogo smo radili i na kvaliteti zvuka te "premium" osjećaju materijala od kojih su izrađene. Spomenuo bih jedan detalj – dijafragma zvučnika presvučena je grafenom, koji manje reagira na suptilne promjene u temperaturi. Slušalice se, naime, malo zagriju od vaše tjelesne temperature kada ih stavite u uho. Učinak te promjene na kvalitetu zvuka je malen, ali mjerljiv. I to smo u razvoju T2 uspjeli korigirati.

Philips Fidelio T2 (iznutra)

Što biste istaknuli kao glavne prednosti vaših slušalica, gledano iz perspektive kupca?

Svjesni smo da nemamo nužno korisnike koji su lojalni našoj marci, kao što imaju neki drugi, naročito Apple. Način na koji se diferenciramo je taj da nikada nismo ispod standarda u nekim ključnim područjima – izvedbi aktivnog poništavanja buke, glavnim funkcijama i specifikacijama. Povrh toga pokušavamo poslati poruku: "Ako kupite Philips, evo što time dobivate: kvalitetu zvuka i zvučni potpis". Jednom kada se kupac odluči za Philips, pa mu se svidi njegov zvuk, sljedeći puta, s novim proizvodom, može očekivati sličan dojam. Dodatno se pokušavamo istaknuti i taktilnim osjećajem i iskustvom koje naši proizvodi pružaju, primarno korištenjem drugačijih materijala. Kada dodate kožu, metal i takve materijale, slušalice postanu pomalo kao nakit, ali bez kompromisa u kvaliteti zvuka. Mislim da time pružamo ponešto drugačije iskustvo i zaista smo različiti od konkurencije. Rekao bih da smo sada čak bliži Appleovim AirPodsima Max nego Sonyju, kad je riječ o materijalima korištenima u izradi.

U svijetu u kojem vaši konkurenti imaju i cijele ekosustave, primjerice mobitele, uz koje onda prodaju i slušalice, gdje vidite poziciju svoje marke među njima?

Mi to ne gledamo kao tržišnu borbu u kojoj se borimo izravno s njima. Mislim da moramo biti spremni uzeti tržišni udio u segmentima u kojima to možemo učiniti. U slušalicama tu primarno mislim na one naglavne i TWS. Gledano sa strane primjene, imamo i asortiman Fidelio, potom sportske slušalice, kao i model za spavanje. Prisutni smo i u drugim segmentima, kao što su dječje slušalice i slično, ali glavna nam je ideja sada izgraditi vidljivost marke, ne samo u Europi nego i primjerice u SAD-u. Pokušat ćemo izložiti korisnike našim proizvodima i pokazati im da sami radimo na razvoju svakog njihovog dijela, dizajnu te optimizaciji zvučnog potpisa – to su nam u ovom trenutku prioriteti.

Kad je riječ o tržišnom udjelu, TP Vision još nije u audio segmentu jednako jak kao na tržištu televizora. Tu smo još u vrlo ranoj fazi rasta, a pokušavamo se probiti smanjenom širinom asortimana, pa uz manji broj boljih proizvoda birati segmente u kojima se želimo natjecati. Strategija nam je, dakle, birati bitke i ponuditi kvalitetne proizvode tamo gdje smo prisutni.