Danny Tack, TP Vision: Philips nastavlja s inovacijama i poboljšanjima TV-a

Tijekom događanja TP Vision Amsterdam Live 2023, prisustvovali smo premijeri novih proizvoda, televizora marke Philips, najavljenih za ovu godinu. Tim povodom porazgovarali smo i s Dannyjem Tackom, koji obnaša poziciju Senior Director Product Strategy & Planning (Picture Quality) u TP Visionu. Zanimalo nas je nekoliko dodatnih detalja oko sadašnjosti i budućnosti TV segmenta općenito te, naravno, planovi za naredno razdoblje kad je riječ o Philipsovom TV asortimanu.

Prošloga smo tjedna u Amsterdamu imali priliku vidjeti najnovije pridošlice u vaš asortiman televizora. Koje od njih biste izdvojili kao najvažnije, i zašto?

Za mene, najvažniji i najinovativniji je OLED+908, jer će donijeti novi p5 procesor s umjetnom inteligencijom (AI Intelligent Picture Engine), kako bi pružio unaprijeđenu funkciju Ambient Intelligence V2, kao i fantastičan novi OLED panel. Taj novi OLED panel nudit će 70% veću svjetlosnu snagu, od čak do 2.100 nita, zahvaljujući META tehnologiji treće generacije. META se nastavlja na specifikacije koje su donijeli ekrani OLED_EX prošle godine, ali novi META paneli dodaju i dodatni Micro Lens Array, sloj s 42,2 milijarde mikrometarskih konveksnih leća, što minimizira gubitke kod unutarnje refleksije svjetlosti.

Novi META panel također uključuje i sasvim novi Vanta Black polarizacijski sloj, koji značajno smanjuje refleksije svjetlosti s ekrana u sobu, za 70%, dok panel istodobno nudi širi kut gledanja, do 160° i više. To je 60% više, uz nastavak prikaza točne slike za šire pokriveno polje, bez distorzija.

Prema onome što smo čuli, Philips će ostati na MiniLED i OLED tehnologijama panela. Ništa što bi bilo izravno usporedivo s QLED-om nije u planu?

Točno. U vrhu naše ponude odlučili smo se za OLED jer ta tehnologija panela donosi najbolju sliku. Točno ispod OLED-a, ili bolje rečeno iznad 100-hercnog The Onea, pozicionirali smo The XTRA MiniLED. Taj novi MiniLED televizor neće biti izravna konkurencija QLED-u, ali ponudit će bolji prikaz crne boje, bolju svjetlinu i bolji spektar boje nego The One na 100 Hz. Usput, taj novi The XTRA MiniLED ima QD sloj boje, baš kao QLED, i dostiže vjernost prikaza od 98% DCI P3.

Jedna od rijetkih kategorija proizvoda koja se "opire" inflaciji su televizori, oni su tijekom prošle godine čak i pojeftinili. Je li to stavilo dodatni pritisak na vašu tvrtku, i kako ste na to odgovorili?

U pravu ste. Televizori su, ne samo tijekom prošle godine, nego otkako pamtim, uvijek patili od cjenovne erozije. Zbog toga, ova situacija nije nam stvorila dodani pritisak – naučili smo živjeti s tim. Način na koji odgovaramo na takvu situaciju jest stvaranje snažne strategije za smanjenje troškova, kako bismo se borili s padom cijena na tržištu, ali i svake godine dodajemo nove značajke u dijelu svojeg asortimana, kako bismo kompenzirali to pojeftinjenje.

Koja će onda biti preporučena maloprodajna cijena nove serije, The XTRA? Smjestit će se negdje između ulaznog i premium segmenta?

U ovom trenutku ne mogu vam dati točne preporučene maloprodajne cijene za novu seriju, ali u pravu ste, pogodit će "sweet spot" između OLED-a i serije The One.

S fenomenalnom slikom, rezolucijama i frekvencijama osvježavanja, naprednim zvukom, funkcijama Smart TV-a i dizajna bez okvira na svim veličinama, čini se da danas na tržištu imamo sve što smo ikada mogli poželjeti. 3D tehnologija nije se "primila", pa što je onda, prema vašem mišljenju, sljedeće tehnološko područje gdje proizvođači televizora mogu nastaviti inovirati i rasti?

Kako smo posljednjih godina usavršavali prikaz slike, nastavit ćemo s time i u narednim godinama. Na primjer, frekvencije osvježavanja od 120 Hz mogu biti dobre u ovom trenutku, ali za unaprjeđenje iskustva kod igranja igara, možda ćemo poželjeti to podići na 144 Hz u vrlo bliskoj budućnosti. Nakon toga ići ćemo i na 240 Hz, pa i 288 Hz. Isto vrijedi i za svjetlosni snagu. OLED već danas tu čini velike korake naprijed, ali u vršnoj snazi i dalje kaska za LED-om i MiniLED-om. OLED paneli će u budućnosti postajati sve boljima kako bi smanjili i zatvorili taj jaz.

Ako govorimo o MiniLED-u, mnogo je razvojnih koraka koji mogu biti načinjeni u pogledu sjajnosti slike i preciznosti zatamnjenja. A potom, MicroLED bi mogao biti sljedeća velika stvar, koja će spojiti najbolje iz svijeta OLED-a i MiniLED-a. No, to će vrijeme pokazati.

Moramo se dotaknuti i umjetne inteligencije. Ima li ta tehnologija utjecaja na vas, i hoćemo li je još češće viđati u Philipsovim televizorima?

Mi smo umjetnu inteligenciju uveli još 2020. godine u svoj procesor za obradu slike, P5. Moguće je da će AI tehnologija završiti i dublje u našem asortimanu, no u ovom je trenutku prerano govoriti o tome.