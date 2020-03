Ovo su mjere koje lideri hrvatskog IT-ja predlažu za spas gospodarstva u doba koronavirusa

Što misle o mjerama kojima Vlada Republike Hrvatske nastoji ublažiti ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa, koje mjere bi oni uveli da su u poziciji premijera i koliko predviđaju da će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke ispričali su nam neki od najuglednijih ljudi domaće ICT scene. Oni su Hrvoje Bujas (Crno jaje, GoHome, Osiguraj.me, Me.mum), Ivan Mrvoš (Include), Tajana Barančić (CISEx), Alan Sumina (Nanobit), Damir Sabol (Microblink, Photomath), Srđan Kovačević (Orqa), Ivan Skender (A1), Dražen Orešćanin (Poslovna Inteligencija), Boris Drilo (Hrvatski Telekom) i Boris Nemšić (Infobip, Delta Partners). Evo što su nam rekli...

Hrvoje Bujas

Crno Jaje, GoHome, Osiguraj.me i Me.mum, suosnivač

Što misliš o mjerama Vlade RH kojima nastoje ublažiti gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i zašto?



Mjere su toliko neefikasne, parcijalne, loše složene i nedefinirane da sam zajedno s nekolicinom poduzetnika pokrenuo inicijtivu “Glas Poduzetnika". Osnovali smo grupu na Fejsu koja već nakon nekoliko sati broji skoro 4.000 članova, mahom malih i srednjih poduzetnika koji će s navedenim mjerama Vlade u kratkom roku završiti na burzi rada zajedno sa svojim djelatnicima. Mahom se radi o trenutno najugroženijim sektorima - uslužnim djelatnostima, turizmu, prijevozu, špediciji, organizaciji evenata, ugostiteljstvu, itd. S rastom neizvjesnosti, te ovako šlampavim mjerama možemo očekivati i ekonomski tsunami.



Tri mjere koje bi ti za početak proveo, da si premijer?

Ukidanje obveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa, uz participiranje na nivou minimalne plaće. Ukidanje plaćanja svih parafisklanih nameta, kao i plaćanja komunalne naknda i sl. Moratorij na kredite i leasinge 1 g., bez naknada i kamata (ovdje je napravljen korak u postojećim mjerama, ali djelomice).

Koliko će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke?

S jedne strane neke tech tvrtke vezane uz uslužne djelatnosti kao turizam, putovanja i slično će imati veći pad, neke manji (neovisno da li su vezane uz izvoz ili ne ), a neke IT tvrtke čak imaju šansu ubrzati nuđenje svojih rješenja (online edukacija, konferencije, pospješivanje rada javnog sektora s naglaskom na zdravstveni i financijski), no istaose moraju prilagoditi tržištu i zahtjevima istog, još brže, s jakim naglaskom na izvoz.

Ivan Mrvoš

Include, osnivač i CEO

Što misliš o mjerama Vlade RH kojima nastoje ublažiti gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i zašto?

Mislim da se Vlada više fokusirala da u očima javnosti ispadnu heroji jer su, eto, donijeli čak 63 mjere, nego da mjere budu korisne. Od navedene 63 mjere stvarno korisne su možda tri. Svaka mjera ima toliko kriterija i pravila (barem po ovome što čitamo iz medija) da je gotovo nemoguće zadovoljiti sve zahtjeve kako bi istu ostvarili. Osim toga, većina mjera svodi se na obično zaduživanje, odnosno nema stvarne jednokratne pomoći bez obaveze za kasnijim plaćanjem. Premjer je sinoć u obraćanju rekao: „izlazimo u susret poduzećima odgodom plaćanja … poreza na dobit, doprinosa …“ – dakle kada premjer jedne države u gotovo najvećoj krizi ovoga stoljeća kaže kako će oni izaći u susret poduzetnicima – istim onima zahvaljujući kojima prima plaću – mislim da to govori samo za sebe.

Kako imamo urede i u drugim državama, već prošli tjedan dobili smo od vlade UK-a jednostavnu listu koja uključuje svega nekoliko mjera, ali su zato konkretne. I to je čak nama, kao Hrvatskoj tvrtki, došlo na mail adresu izravno od osobe koja sjedi i radi u njihovu ministarstvu. Dok s druge strane mi informacije hvatamo po medijima i moramo pogledati tri različita dnevnika da bi znali što je točna informacija.

Tri mjere koje bi ti za početak proveo, da si premijer?

Tri mjeseca potpunog otpisa svih davanja na plaće Otkazi u javnom sektoru – smanjiti broj zaposlenih na realno potreban broj Preusmjeriti sve trenutne viškove u zdravstvo za slijedeća tri mjeseca

Više od 3.250 kuna po djelatniku znači da se zaustave davanja. Za jako puno od naših 60 zaposlenih davanja po osobi su i preko 10 tisuća kuna, a tako je sigurno i u mnogim drugim tech tvrtkama. Očito je da je u tom slučaju 3.250 kuna neto samo kap u moru.

Koliko će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke?

Već se negativno odrazio. Očito je javna tajna da tech tvrtke dijele otkaze, a to znamo iz prve ruke, jer nam se samo u ovome tjednu javio određeni broj senior developera iz raznih tech tvrtki koje su krenule s otpuštanjem. Naravno, mi ćemo dio prijavljenih i zaposliti, jer smo svakako investicijama osigurali financijsku stabilnost tvrtke u nadolazećim godinama, bez obzira na prihode u ovom ili slijedećem kvartalu.

Tajana Barančić

CISEx, predsjednica

Što misliš o mjerama Vlade RH kojima nastoje ublažiti gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i zašto?

Najavljene mjere će se pokazati nedovoljnima, na što privatni sektor ukazuje od samog početka. Posebno treba naglasiti da tvrtkama koje su pogođene ovom situacijom tgreba omogućiti ukidanje obveze poreza na dohodak, prireza i doprinosa sa i iz plaće, osim 2.stupa MIO, za mjesece u kojima traje ova nepogoda. Čak vjerujem da će na kraju i biti tako, mislim da Vlada neće imati izbora u konačnici.

Koje bi mjere provela, da si premijerka?

Želim vjerovati da bih imala hrabrosti i odlučnosti donijeti "radikalne" poteze. Jasno je da ako povećavaš rashode za pomoć gospodarstvu moraš negdje srezati troškove. Promptno bih smanjila plaće onima u javnom sektoru koji u ovoj situaciji nisu ključni za funkcioniranje države, a ima ih puno koji ni inaće ne da nisu ključni nego je upitno zašto uopće postoje neka radna mjesta, agencije i slično. Ne bih nikako rezala horizontalno svima, ne treba zaboraviti da imamo puno ljudi u javnom sektoru koji su iznimno bitni za održavanje i funkcioniranje sustava, a takvi su često i potplaćeni. Tako "oslobođena" sredstva preusmjerila bih na mjere za gospodarstvo - primarno na ukidanje obveze plaćanja spomenutih poreza, kao i svih parafiskalnih nameta. Potpuno je nejasno zašto se nije promptno ukinula obveza plaćanja akontacija poreza na dobit, to je ionako kreditiranje države od strane poduzetnika.

Vezano uz nadoknade minimalnih plaća, tu je iznimno bitno da kriteriji budu jasni, jednostavni i praktički bezuvjetni. Naime, uvođenje obveze zadržavanja radnih mjesta nekoliko mjeseci ukoliko se prihvati ta mjera, a kako je najavljeno- može biti jako kontraproduktivno za tvrtke koje će koristiti mjeru. Poslodavci u ovoj situaciji moraju biti slobodni reagirati u danu u cilju da spase što se spasiti može. Također, mora biti dostupno tvrtkama koje su pogođene, a ne limitirano na pojedine sektore jer u svim sektorima ima jako pogođenih tvrtki.

CISEx je, uz navedeno, predložio i izmjene Zakona o poticanju ulaganja na način da se omogući na rok od nekoliko godina smanjenje broja otvorenih radnih mjesta,a da se i dalje mogu koristiti mjere iz Zakona. Ovakve izmjene su jučer i usvojene na Saboru pa je to jedna dobra vijest u moru loših.

Koliko će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke?

Odrazit će se sigurno i već se odražava. Ima tvrtki koje još ne osjete bitno, ali ima i onih koji su sa svojim IT rješenjima vezani na industrije koje su stale - industrija evenata, HORECA sektor i slično. Također, izvozna orjentiranost IT industrije je u ovoj situaciji dvosjekli mač- mnoge IT tvrtke su već prije mjesec dana pretrpile otkaze ugovora od stranih kompanija za razvoj i održavanje softverskih sustava. Nadam se da ćemo na razini IT sektora 2020. godinu bar završiti na razini 2019., ali ne vjerujem da ćemo bilježiti neki rast.

Alan Sumina

Nanobit, suosnivač i CEO

Što misliš o mjerama Vlade RH kojima nastoje ublažiti gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i zašto?

Za početak, mislim da su mjere trebale biti predstavljene ranije. Jedino što je komunicirano prvih dana jest kako su "plaće i mirovine sigurne" pritom misleći samo na svoje plaće, odnosno plaće zaposlenih u javnom sektoru i to je vrlo ružna poruka. Što se samih mjera tiče, najvažnija od njih je u osnovi vrlo slična kao i davanje otkaza radnicima. Naime, država pokriva trošak samo minimalne plaće, a ostalo bi trebao nadoknaditi poduzetnik i još platiti poreze i doprinose (doduše s odgodom) na to. Ne znam koliko je realno očekivati da će poduzetnici kojima je prihod pao na nulu moći to podnijeti. S druge strane, u slučaju otkaza, radnik dobiva naknadu sa burze, koja čak može biti veća od minimalne plaće.

Mjere koje se tiču odgode otplata kredita - to svakako podržavam, ali tu treba i pohvaliti HUB koji je prvi izašao s tim prijedlog.

Ostale mjere - navodno ih je 63, moram priznati da nisam shvatio niti mi je jasna poanta istih. One se tiču uskog kruga poduzetnika koji imaju kredite putem HAMAG Bicro-a, ali to je na 99% poduzetnika kompletno neprimjenjivo.

Nadam se da je ovo samo prvi set mjera i da će se stvari dopunjavati ovih dana.

Tri mjere koje bi ti za početak proveo, da si premijer?

Smanjenje plaća svim državnim službenicima za 30% dok traje kriza, a kasnije racionalizacija i otpuštanje; smanjenje svih proračunskih izdataka Ukidanje (a ne odgoda) većine parafiskalnih nameta i suspenzija plaćanja predujmova poreza na dobit za ovu godinu Sufinanciranje 70% (ili više, ovisno o stanju u državnoj blagajni) ukupnih troškova plaće - do iznosa prosječne plaće, a ne samo minimalne plaće, onim tvrtkama koje su najviše pogođene.

Koliko će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke?

Odrazit će se na cijeli svijet, pa tako i na tech tvrtke. Mislim da su sve procjene sada kao bacanje novčića - nitko ne zna sa sigurnošću koliko će kriza trajati. Najlošije će proći oni koji su radili sa djelatnostima poput turizma, avioprijevoza i sl. i vjerojatno će morati potražiti nove kupce, što je u ovim okolnostima iznimno teško.

No generalno sam optimističan oko tech tvrtki jer mnoge od njih su navikle funkcionirati u globalnom okruženju i puno brže će se prilagoditi. Vjerojatno će i mnogi startupi nastati kada se malo primiri situacija.

Damir Sabol

Microblink i Photomath, osnivač i CEO

Što misliš o mjerama Vlade RH kojima nastoje ublažiti gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i zašto?

Mislim da mjere kasne, da nisu primjerene težini situacije i da nisu dovoljno jednostavne ni razumljive.

Tri mjere koje bi ti za početak proveo, da si premijer?

Proglasio izvanredno stanje Smanjio troškove na rashodovnoj strani (pa i plaće) na način da:

- Postoji socijalni minimum primanja za sve građane koji su ovom krizom direktno ugroženi

- Da svi podnesu isti teret

- Uveo bih i dodatni porez na iznose visokih plaća u privatnom sektoru iznad određene granice, jer bi i tu građani koji imaju visoka primanja isto dali svoj doprinos Odgodio bih sve značajne naplate ugrođenim građanima kao što su npr. stambeni krediti na najmanje 6 mjeseci

Koliko će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke?

Ovisno o tome što i kako rade ali odrazit će se na 98% tvrtki. Tek moramo vidjeti kako i u kojem opsegu.

Srđan Kovačević

Orqa, suosnivač i CEO

Što misliš o mjerama Vlade RH kojima nastoje ublažiti gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i zašto?

Povećanje alokacije za subvencionirane kredite je korak u dobrom smjeru

Moratorij na kredite HAMAG-BICRO i HBOR je dobra mjera

Povećanje de minimisa sugerira da možemo očekivati dodatne mjere

Izostale su bilo kakve značajnije mjere poreznog rasterećenja, kao i jasna poruka o tome što će biti s poduzetnicima koji su bili prisiljeni zatvoriti vrata na 30 dana ili poslati ljude kući zbog toga što nisu mogli od srijede popodne do četvrtka u 0:01h osigurati stroge uvjete 2m distanciranja u zatvorenom. Ovdje ne govorim o radu od kuće, već o ljudima koji ne mogu raditi od kuće zbog specifičnosti posla, i poslodavci su ih morali poslati kući. Tu nije samo pitanje radnih mjesta, već i troškova najma i sl.

Ti ljudi (i poslodavci i djelatnici) su ostavljeni u jednoj ozbiljnoj neizvijesnosti, i ne znaju što ih očekuje. Macron i Merkel su poslali jasnu i odlučnu poruku: nećemo dopustiti da propadne niti jedna tvrtka, koliko god mala bila. Poruka naše Vlade je u najbolju ruku bila mlaka i anemična.

Razumijem da se mjere ne mogu razraditi u par dana, ali te ljude se moralo ohrabriti snaznom porukom: stojimo iza vas, necemo vas ostaviti na cjedilu. Takva poruka je izostala.

Tri mjere koje bi ti za početak proveo, da si premijer?

Potpuno pokrivanje troškova plaća iz proračuna RH u tvrtkama koje su bile prisiljene poslati ljude kući zbog izvanrednih mjera, te ublažavanje ostalih gubitaka od krize svim tvrtkama kroz oprost poreza (ne uključujući propuštenu dobit).

Potpuna obustava (poreznih i drugih) davanja za tvrtke koje su prisiljene obustaviti poslovanje, u trajanju cijelog razdoblja obustave.

Odgoda otplate kredita i dospijeća poreznih obveza za sve tvrtke ugrožene posljedicama koronavirusa.

Koliko će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke?

Dio HR tech sektora naslonjenog na turizam i druge branše koje su pretrpjele gubitke uslijed koronavirusa sigurno će osjetiti posljedice. Ostaje za vidjeti kako će se pandemija dugoročno odraziti na gospodarstvo. Bojim se da nam recesija ne gine i da ćemo prave efekte tek vidjeti. Mjere monetarne politike imaju vrlo ograničeno djelovanje na realno gospodarstvo, i treba sačekati da se iskristaliziraju mjere fiskalne politike. Provideri rješenja i usluga u turizmu će vjerojatno biti u problemu. Tvrtke koje nude rješenja i usluge u eCommerce segmentu će vrlo vjerojatno profitirati.

Ivan Skender

A1 Hrvatska, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije

Što misliš o mjerama Vlade RH kojima nastoje ublažiti gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i zašto?

Predstavljeno smatramo dobrim kao kratkoročan, prvi korak koji bi trebao doprinijeti održivosti privatnog sektora i radnih mjesta. No samo ove mjere neće ni u kom slučaju biti dovoljne, što je vjerujem svim donositeljima odluka već jasno. Pozdravljamo činjenicu da je prva reakcija Vlade bila zaista brza i nadam se i očekujem da ćemo uskoro vidjeti i sljedeće korake. Mjere olakšavanja ove situacije gospodarstvu moraju biti kontinuirani proces, jer su predviđene dugoročne negativne posljedice koronavirusa te se lista mjera treba popunjavati ovisno o razvoju situacije. Drago nam je da je Vlada prepoznala realan sektor kao partnera u ovoj inicijativi jer je to jedini način za osigurati održivost poslovanja s jedne i državnog proračuna s druge strane.

Što bi ti napravio, da si premijer?

Nisam premijer te je ovo pitanje hipotetsko i na njega mogu odgovoriti samo kao ono što jesam, poslovni čovjek u realnom sektoru. Iz te perspektive smatram nužnim ne samo odgoditi već smanjiti poreze i parafiskalne namete, kako bi se doprinijelo održanju likvidnosti i čuvanju radnih mjesta. Zato smatram da treba prvo uvesti plaćanje PDV-a isključivo po naplati, drugo smanjiti stopu poreza na dobit i treće ukinuti niz parafiskalnih nameta poput članarina turističkoj zajednici i obavezne HGK članarine.

Koliko će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke?

Osjeća se velik pritisak u ICT sektoru te će posljedica svakako biti. U telekomunikacijama je moguće do 50% smanjenje prihoda od roaminga, uz istovremeno usporavanje poslovanja i ugovaranja usluga. Također, kompanije se suočavaju s rizikom usporene naplate potraživanja. Unatoč svemu, kao infrastruktura od nacionalne važnosti u A1 Hrvatska smo fokusirali resurse i aktivnosti na podršku i neometan rad mreža.

Dražen Oreščanin

Poslovna Inteligencija, osnivač i predsjednik Uprave

Što misliš o mjerama Vlade RH kojima nastoje ublažiti gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i zašto?

Mjere su nedovoljne u ovoj kriznoj situaciji i aktivno sam se uključio u inicijativu "Glas poduzetnika" - zahtjev za donošenje efikasnih mjera u kojoj je već preko 6.000 članova u Facebook grupi i koju podržava preko 100 tvrtki i obrta.

Tri mjere koje bi ti za početak proveo, da si premijer?

Ovo je sedam mjera koje smo istaknuli kao nužne i kritične, ako moram izdvojiti tri – oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa na 3+3 mjeseca, plaćanje PDV-a po naplati potraživanja i ukidanje svih parafiskalnih nameta.

Koliko će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke?

Industrija i gospodarstvo u Hrvatskoj i svijetu su korisnici usluga i rješenja IT industrije – ako se prije gospodarstvo počne oporavljati, uz njega će se oporavljati i IT industrija. Tvrtke koje rade vertikalna rješenja za industrije koje su najviše pogođene ovom krizom će imai najveće posljedice. U ovom trenutku ne mogu niti procijeniti kolika bi šteta mogla nastati niti za Poslovnu inteligenciju, a kamoli za cijelu industriju. Ono što mi je najvažnije u ovom trenutku su primarno zdravlje, te osiguravanje sigurnosti radnog mjesta za sve naše zaposlenike, a koliko znam od drugih kolega iz industrije i oni imaju isti fokus.

Boris Drilo

Hrvatski Telekom, Član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije

Što misliš o mjerama Vlade RH kojima nastoje ublažiti gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i zašto?

Ovo doživljavam kao prve mjere s obzirom na informacije koje su prikupljene i okrenute prema sektorima pod najvećim udarom/pritiskom. Ono što očekujem je i nove mjere koje bi bile još više ukrenute privatnom sektoru jer ako on ne preživi javni sektor će biti u još većim problemima. Rasterećenje privatnog na račun javnog sektora je u ovom trenutku imperativ.

Tri mjere koje bi ti za početak proveo, da si premijer?

Uvođenje neoporezive nagrade do 5 tisuća kuna po zaposleniku (krizni bonus) i povećanje neoporezivog dijela plaće povećanjem osobnog odbitka na 8 tisuća umjesto sadašnjih 4 tisuće kuna. Odgoda plaćanja svih neporeznih davanja i naplata PDV-a po naplaćenim (a ne po fakturiranim) iznosima. Porezne olakšice za nabavku telekomunikacijske i informatičke opreme, softvera i usluga za rad od kuće.

Koliko će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke?

Najveći imperativ je zadržati kvalitetne ljude na poslovima u hrvatskim tech firmama. Ukupan učinak ćemo još vidjeti , ali jasno je da se gospodarska aktivnost značajno smanjuje te da će puno efekata doći i nakon smirivanja pandemije. Ova kriza, također nosi sa sobom i veliku priliku a to je da budemo puno efikasniji u radu koristeći digitalne alate kao i da budemo efikasniji u korištenju raspoloživih resursa što će biti ključno u periodu ekonomskog oporavka.

Boris Nemšić

Infobip, Chairman Of The Board

Delta Partners, Chairman Of The Board

Što misliš o mjerama Vlade RH kojima nastoje ublažiti gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i zašto?

Mjere Vlade RH su u prvom prioritetu bile ispravne medicinske i zdravstvene mjere, praćene vrlo jasnom i otvorenom komunikacijom.

Sada je neophodno čim prije zatvoriti paket gospodarstvenih mjera koje daju tvrtkama i zaposlenima jasnu perspektivu, čak i na niskom prihodovnom nivou. Vjerujem da su početne najave ispravne, ali se moraju doraditi detaljima i odrediti jasne prioritete. Izbjeći „licitaciju“ koja djelatnost je više pogođena, važnija, opterećenija, itd. Bankarske mjere moraju dati osjećaj sigurnosti i umanjena rizika. HNB je dao jasnu podršku, Vlada je zadnjih godina relativno uspješno sanirala fiskalnu situaciju i te vrijednosti se sad moraju usmjeriti u održavanje gospodarstva.

Tri mjere koje bi ti za početak proveo, da si premijer?

Premijer i Vlada se izvrsno nose sa situacijom! Školstvo i zdravstvo funkcioniraju. Preduvjet za sve je kontrolirana zdravstvena situacija i neizlaganje građana zdravstvenim rizicima!

Osiguranje minimalnog dohotka za SVE zaposlene, kroz državne mjere i poticaje gospodarstvu. Proizvodne djelatnosti imaju prioritet, sve aktivnosti koje stvaraju robu (vrijednosti) se moraju održavati aktivnima. Protok roba u svim smjerovima ima najviši prioritet.

Koliko će se neminovan pad gospodarstva odraziti na hrvatske tech tvrtke?

Tech ima prednost da je pogotovo u kriznim situacijama najbolji „pomoćnik“ građana (informiranje, zabava), gospodarstva (tele-working, conferencing) i državnih organa (informiranje, nadzor, upravljanje). Sigurno usporavanje gospodarstva se može iskoristiti za daljnju digitalizaciju, uklanjanje nepotrebne administracije (državne i korporativne) kao i orijentaciju prema proizvodnim djelatnostima. Telekomi su se uvijek do sada pokazali relativno otporni na gospodarstvene krize, tech firme i telekomi će pomaknuti neke projekte sa gospodarstvom ali će u konačnici biti najjača podrška gospodarstvu u ostvarivanju ušteda, reorganizacijama i efikasnosti.