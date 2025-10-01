Sutra počinje konferencija koja povezuje filmsku i gaming industriju

Organizatori ističu da ova konferencija želi potaknuti suradnju između filmskog i igraćeg sektora te otvoriti prostor za razmjenu znanja i kreativnih iskustava

Sutra na Sveučilištu Algebra Bernays počinje dvodnevna konferencija Blend: Film & Games 2025, jedinstven događaj koji povezuje filmsku i gaming industriju. Program će 2. i 3. listopada okupiti vodeće domaće i svjetske stručnjake kroz panele, keynote predavanja i radionice, a ulaz je besplatan uz prethodnu registraciju.

Konferenciju će u četvrtak ujutro otvoriti organizatori Benjamin N. Maričak (Games Croatia) i Mia Pećina Drašković (Zagrebački filmski ured), uz Damira Jugu sa Sveučilišta Algebra Bernays, veleposlanika Kraljevine Belgije Williama De Baetsa, ravnatelja HAVC-a Christophera P. Marcicha te državnog tajnika MKIM-a Krešimira Partla.

Tijekom dva dana raspravljat će se o aktualnim temama – od pravnog statusa producenata i izazova međunarodnih koprodukcija, preko uloge umjetne inteligencije u kreativnim industrijama, do razvoja transmedijskih svjetova i novih modela animacije. Posebnu pažnju privući će projekcije nagrađivanih filmova, panel o hrvatskom kandidatu za Oscara Fiume o Morte, predavanja o budućnosti gaminga i filma te radionice o umjetnoj inteligenciji, animaciji i održivoj produkciji.

U sklopu konferencije bit će postavljen i izložbeni prostor hrvatskih gaming studija, a posjetitelji će moći sudjelovati i u interaktivnim aktivacijama poput sinkronizacije crtanih filmova. Više informacija, kao i cjelokupni program konferencije, dostupan je na službenoj stranici.