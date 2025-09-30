CoreWeave i Meta sklopili posao od 14,2 mlrd. $, dionice odmah skočile

CoreWeave, specijalist za AI infrastrukturu, osigurao je ugovor s Metom za isporuku računalne snage vrijedne do 14,2 milijarde dolara. Ovaj potez smanjuje ovisnost o Microsoftu i jača poziciju tvrtke

Dionice tvrtke CoreWeave (NYSE:CRWV) zabilježile su rast od 8% u utorak ujutro nakon objave o sklapanju velikog ugovora s tvrtkom Meta Platforms. Kako prenosi Investing.com, ovim dogovorom CoreWeave će Meti isporučiti računalnu snagu u vrijednosti do čak 14,2 milijarde dolara.

Sporazum uključuje osiguravanje pristupa najnovijim Nvidia (NASDAQ:NVDA) GB300 sustavima, ključnim za razvoj naprednih AI modela. U intervjuu za Bloomberg, izvršni direktor CoreWeavea, Michael Intrator, izjavio je: "Svidjela im se naša infrastruktura u ranijim ugovorima i vratili su se po još." Ovaj komentar potvrđuje rastuće povjerenje tehnoloških divova u specijalizirane pružatelje usluga u oblaku.

Ovaj veliki posao vrlo je važan za CoreWeave jer pomaže u diverzifikaciji prihoda. Do sada je tvrtka bila značajno ovisna o Microsoftu. U kvartalu završenom u lipnju, Microsoft je činio čak 71% ukupnih prihoda. "Kada smo izašli na burzu s inicijalnom javnom ponudom, dobili smo kritike zbog velike koncentracije klijenata," napomenuo je Intrator. "Ovo je očito korak u pravom smjeru za diverzifikaciju."

Dogovor s Metom dolazi samo tjedan dana nakon objave još jednog višemilijardunskog ugovora s tvrtkom OpenAI. Vrijednost dionica CoreWeavea više se nego utrostručila od njihove inicijalne javne ponude u ožujku, što jasno pokazuje da je utrka za osiguravanjem računalnih resursa za razvoj umjetne inteligencije u punom jeku.

S ovakvim partnerstvima, CoreWeave se čvrsto pozicionira kao jedan od ključnih igrača u ekosustavu koji pokreće razvoj umjetne inteligencije, a potražnja za njihovim uslugama i dalje raste.