Samsung će proizvoditi preklopne ekrane za mobitele za "veliku američku tvrtku"

Predsjednik uprave Samsung Displaya potvrdio je veliko ulaganje u novu proizvodnu liniju te najavio pripreme za masovnu proizvodnju zaslona za preklopne telefone američkog klijenta – znate kojeg

Sandro Vrbanus srijeda, 1. listopada 2025. u 06:30

Korejska kompanija Samsung Display planira pokrenuti rad svoje nove proizvodne linije za OLED zaslone, koje nazivaju generacijom 8.6, do kraja drugog ili najkasnije u trećem tromjesečju sljedeće godine. Ujedno se odvijaju i pripreme za masovnu proizvodnju OLED zaslona namijenjenih preklopnim telefonima koji će se isporučivati "klijentu iz Sjeverne Amerike" – nije potrebno posebno isticati da je gotovo sigurno riječ o Appleu.

Navedene je informacije potvrdio Lee Cheong, predsjednik Samsung Displaya, u susretu s novinarima uoči obilježavanja 16. Dana zaslona u Seoulu. Prema njegovim riječima, ova godina donosi pozitivne izglede. "Druga polovica godine je razdoblje kada ključni klijenti lansiraju svoje najvažnije nove proizvode. Očekuje se porast isporuka OLED zaslona, stoga predviđam da će tržišni uvjeti, kao i rezultati Samsung Displaya, biti pozitivni", izjavio je Lee.

Nova generacija zaslona

Proizvodna linija za zaslone generacije 8.6 predstavlja sljedeći korak u tehnologiji proizvodnje zaslona. Koristit će veće staklene podloge od trenutno dominantnog procesa 6. generacije. Time se maksimizira učinkovitost proizvodnje panela za uređaje poput prijenosnih računala i tableta. Samsung Display je ranije objavio planove o ulaganju približno 2,8 milijardi eura u ovu liniju do 2026. godine, s ciljem pokretanja masovne proizvodnje tijekom 2026. godine. "Očekuje se da će generacija OLED-a 8.6 ući u punu masovnu proizvodnju u trećem kvartalu sljedeće godine", potvrdio je sada Lee.

Ujedno je istaknuo da su već započele pripreme za isporuku novih OLED zaslona za preklopne telefone. Iako nije mogao otkriti specifične detalje o klijentu, Lee je naglasio: "Dobro se pripremamo". U industrijskim krugovima se nagađa da je Samsung Display ekskluzivni dobavljač OLED panela koji će se ugrađivati u dugo očekivani, najavljivani i neslužbeno za sljedeću godinu predviđeni preklopni iPhone.

Ostvare li se šuškanja i nagađanja, prvi sklopivi iPhone u prodaju će stići tijekom jeseni 2026. godine. Izgledat će otprilike kao "dva spojena iPhone Aira", imat će napredni unutarnji savitljivi zaslon bez vidljivog pregiba, vjerojatno Touch ID senzor otiska prsta umjesto Face ID skeniranja lica, a pogonit će ga novi SoC A20, kao uostalom i buduću liniju iPhonea 18.



