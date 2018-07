Stigao je iOS koji dodatno štiti uređaje od neovlaštenog pristupa

Vlasnicima iPada i iPhonea od sinoć je i službeno dostupan za preuzimanje novi iOS 11.4.1. U procesu razvoja ove nadogradnje Apple se većinom koncentrirao na sigurnost korisničkih podataka, za koju znamo da može biti ugrožena nekim vanjskim uređajima – kakve proizvode razne sigurnosne kompanije. Ovi uređaji namijenjeni su otključavanju iPhonea bez vlasnikovog otiska prsta, lica ili poznavanja lozinke, a rade na način da se iPhone na njih priključi putem USB-a, i potom softver izvodi svoju "magiju": zaobilazi ograničenje u broju mogućih pokušaja utipkavanja lozinke i potom je brute force metodom pogađa.

Apple je to prepoznao pa su pribjegli prilično jednostavnom rješenju koje bi trebalo onemogućiti bilo koga (pa čak i policiju i istražitelje) da bez vlasnika otključaju bilo koji iPhone. Učinit će to tako da će, s nadogradnjom na iOS 11.4.1, blokirati pristup uređaju putem USB priključka u slučaju kada on unatrag najmanje sat vremena nije bio otključan "legalno", tj. otiskom prsta, prepoznavanjem lica ili utipkavanjem lozinke.

Ova se opcija naziva USB Restricted Mode, a bit će "po defaultu" uključena svim korisnicima. Apple upozorava korisnike raznih USB dodataka za iPhone da isti također neće raditi ako ih se uključi u uređaj koji u proteklih 60 minuta nije bio ručno otključan. Naravno, oni koji se ne boje neovlaštenog pristupa i žele koristiti USB dodatke i bez otključavanja iPhonea ovu zaštitu mogu isključiti u postavkama (u izborniku Face ID & Passcode ili Touch ID & Passcode kod iPhonea X).